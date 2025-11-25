ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата се кани да купи "Лукойл", но си дава тот...

Анимация на Тео Ушев с голяма награда в Пекин

Късометражната анимация “Живот с идиот” на Теодор Ушев спечели награда за най-добър филм на Фестивала за късометражно кино в Пекин. Лентата е отличена заедно с още няколко чуждестранни продукции. “Радостта ми е голяма, тъй като много рядко се случва анимационен филм да спечели голямата награда на фестивал, в който се състезават филми от всички жанрове”, пише Ушев в социалните мрежи.

