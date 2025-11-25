Песните, които Джон Траволта изпя в "Брилянтин", звучат в НДК

You're the One That I Want, Greased Lightnin', Summer Nights - любимите песни, които Джон Траволта изпълни в класиката "Брилянтин", ще прозвучат на живо у нас в две поредни вечери с гостуването на едноименния мюзикъл.

В него 50-те години в Америка оживяват с любовната история на Санди и Дани, която комбинира младежки бунт, рокендрол и емблематичните розови якета. Режисьор на спектакъла е Найджъл Уест, а хореограф - Мат Уесли. Мюзикълът "Брилянтин" ще бъде представен в София на 26 и 27 февруари в зала 1 на НДК.