Пак събличат Блатечки: веднъж гол - цял живот без дрехи

Само месец след премиерата на “Двама чисто голи мъже” Асен Блатечки отново позира гол за нов спектакъл. Във фотосесия той е гол до кръста, прегърнал с ръка колежката си Камелия Хатиб, която е съблечена. До тях в същите пози са Лили Сучева и Стефан Иванов. Четиримата подготвят представлението “Причини да бъдеш щастлив”.

“Веднъж гол, цял живот гол” - така актьорът Борислав Вълов се обръща към Асен Блатечки в социалните мрежи. Именно двамата се снимаха без дрехи за спектакъла “Двама чисто голи мъже”, чиято премиера беше в края на октомври.

Сега четиримата актьори репетират пиесата на американския драматург Нийл Лабют, която е продължение на номинираното за награда “Тони” представление “Причини да бъдеш красив”. Действието се развива три години след събитията в първата пиеса. Главните герои са приятели от малък американски град. Грег се опитва да продължи напред след раздялата със Стеф. Тя пък вече е омъжена за друг мъж. Карли е най-добрата приятелка на Стеф и настояща партньорка на Грег, а Кент – бившият съпруг на Карли и бивш най-добър приятел на Грег. Сюжетът се заплита, когато Грег и Стеф се срещат случайно и започват да се чудят дали не могат да опитат отново да бъдат заедно.



Проектът "Кай и причини да бъдеш щастлив" е по договор № BG-RRP-11.020-0076-C01 от 14.07.2025 г., схема „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства"