Премиера на "Рибарят и златната рибка" в Кукления театър на Търговище

На 28 ноември, петък, от 18:00 часа зрителите в Търговище ще имат възможност да гледат премиерата на най-новия спектакъл на Кукления театър в града - "Рибарят и златната рибка" по мотиви от А.С. Пушкин, съобщават от театъра.

С много музика, настроение и театрална магия спектакълът разказва една от най-обичаните приказки – историята за скромния рибар, капризната старица и необикновената златна рибка. Четирима артисти ще създадат цял един приказен свят, в който морето оживява, рибата проговаря, а фантазията се превръща в реалност. Историята поставя въпроси, които са актуални и днес – колко желания са достатъчни, кога амбицията се превръща в алчност и къде всъщност се крие щастието.

Спектакълът е подходящ както за деца над 3 години, така и за всички, които пазят детското в себе си и обичат класически приказки, представени по нов и артистичен начин, казват от театъра.

Постановката е дело на Мариета Ангелова – Марионета, сценографията, куклите и костюмите са създадени от Емелияна Тотева, музиката е на Михаил Шишко. Текстът на песента е написан от Елена Димитрова.

В ролите участват актьорите Цветина Иванова, Димитър Караиванов, Микаела Кюркчиева и Калин Колев.