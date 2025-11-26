Синът на Ловеца на крокодили Стив Ъруин, спечели „Денсинг старс“ в САЩ

Робърт Ъруин, син на известния природозащитник Стив Ъруин, спечели шоуто „Денсинг старс" десетилетие след като по-голямата му сестра Бинди триумфира в същата надпревара, предаде Би Би Си, цитирана от БТА.

В популярното американско танцово състезание известни личности танцуват с професионални танцьори пред жури, а публиката също гласува за любимата си двойка. 21-годишният мъж беше фаворит за победата със силни изпълнения през 11-те седмици на шоуто, включващи отдаване на почит към баща му и изненадващата поява на сестра му Бинди.

С многобройни фенове в САЩ, финалът на Ъруин имаше и австралийски привкус с танц, изпълнен върху песен на австралийската рок група "Джет".

По време на тричасовия финал във вторник вечерта Ъруин и неговият танцов партньор Уитни Карсън впечатлиха в „предизвикателството за спонтанни танци", когато стилът и песента се обявяват няколко минути, преди да се качат на сцената. Ъруин, който се състезаваше на финала въпреки контузия на реброто, победи конкуренцията в заключителния етап, включително инфлуенсъра Аликс Ърл и олимпийския гимнастик Джордан Чайлс.

Робърт се разплака след последното си изпълнение, казвайки, че иска да накара баща си да се гордее с него. „Иска ми се да можеше да го види, наистина ми се искаше да може да бъде тук", каза той, цитиран от Би Би Си.

Бащата Стив Ъруин беше известен с телевизионните си предавания за дивата природа, в които той редовно беше в компанията на крокодили и заради това беше наречен Ловеца на крокодили. Стив беше убит от скат по време на водолазна експедиция край австралийския бряг през 2006 г., когато Робърт беше още бебе. Следвайки любовта на баща си към дивата природа, Робърт Ъруин отдавна е запален фотограф и наскоро стана посланик на екологичната инициатива Earthshot, припомня още Би Би Си.