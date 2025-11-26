Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникът Христо Алексиев в нова изложба в галерия "Нюанс"

Поредица от портрети ще представи художникът Христо Алексиев в новата си изложба "Избраните", която ще бъде подредена в галерия "Нюанс". Сред творбите са портретите на Христо Явашев- Кристо, Радой Ралин, Петър Стоянович, Гриша Островски и др.

Художникът рисува основно в областта на плаката, живописта, графиката, илюстрацията, портрета и оформлението на книги. В изложбата освен портрети, ще бъдат представени и други произведения, подбрани така, че да дадат ясна представа за начина, по който той работи с образа и неговото присъствие. Портрет на Христо Явашев - Кристо, направен от Христо Алексиев Снимка: Галерия "Нюанс"

"Защо пак портрети? Ами защото „На портрета Ви лицето ми е в сърцето". Моите портрети са резултат на артистичната ми сърдечност. Опитвам се колкото мога, с импровизационна лекота и усет към индивидуалното да се доближа до характера на модела. Непреднамерено, спонтанно и някак естествено те се раждаха на бялото платно. Станаха част от мен. Като че ли исках да разбера какво представлявам самият аз чрез представата си за портретувания. Дали защото харесвам лицата, които рисувам, или защото се стремя да докосна личностите и тяхната аура, или защото искам да бъда като тях? Старо правило е „че лицето е огледало на душата". Иска ми се и аз да дам на себе си и себеподобните огледало за сравнение с образите от днешния ден.Дали лицата, които виждаме около нас, могат да се съотнесат с културата на днешната ни държава и население, оставам на Вас и вашата съвест", казва художникът. Портретът на Петър Стоянович също е част от новата изложба на Христо Алексиев Снимка: Галерия "Нюанс"

Другата голяма тема в изложбата е личността на кинотвореца Андрей Тарковски. "Филмите му ни карат да се обърнем към себе си, да се върнем към разбирането на душата си и да се опитаме да свържем собствената си съвест с постъпките си. Все по често се връщам към неговите филми, оставили ярка следа в моето творчество. Припомняйки си техните кадри, търся опорни точки, за да усетя душевно равновесие и спокойствие, защото изкуството отразява истинския смисъл на живота: Любовта и Жертвата. В ушите ми звучат думите на Тарковски: „Ясно е едно, че изкуството – това е молитва. И с това всичко е казано", разказва още Христо Алексиев.

Изложбата му ще бъде открита на 3 декември и може да бъде разгледана до 21 декември.