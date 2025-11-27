Сашо Кадиев превръща тв шоуто в театър

Грехота ще е, ако появите на Сашо Кадиев в различните тв формати останат без коментар. Актьор от екипа на Малък градски театър “Зад канала”, той рядко излиза на сцена там по простата причина, че неговите представления рядко се играят.

Макар че “Тартюф” и “Скъперникът”, режисирани от Лилия Абаджиева, където той е в централни роли, са елитно зрелище, подходящо за европейските сцени. И така, остава да се възхищаваме на актьора, избран да води и коментира няколко тв шоута. Очевидно е, че там го ценят. А той намира начини да им се отблагодари.

Стойностите на Сашо Кадиев като водещ може да проследим при шоуто “България търси талант”, където зад кулисите при него са поставили актьора Петър Антонов. Човекът се оплита като пиле в кълчища, няма думи и оценки, затова повтаря като ехо думите и оценките на Сашо Кадиев. Без принадлежност към какъвто и да е театрален екип, Петър Антонов е като социален проблем, оставен по милост да допълва колегата си.

Сашо Кадиев блести силно и при воденето на шоуто “Кой да знае?”. Той никога не си позволява да злобее след задявките на Милица Гладнишка и Христо Пъдев като “капитани” на двата екипа. Сашо поема присмиването, обработва го и го пуска още по-смешно. Макар и за своя сметка. Нерядко той

придружава своя коментар с

комични жестове, свой вид танц,

който се нрави на публиката Александър Кадиев често се самоиронизира, за да забавлява публиката СНИМКА: ФЕЙСБУК НА ПРЕДАВАНЕТО

Да си припомним пантомимата, с която водещият изважда от някой джоб напечатаната информация за критично важен въпрос загадка. С Христо Пъдев поддържат специални отношения може би и заради това, че са колеги в един и същи театър - “Зад канала”. В някакъв момент Сашо изтичва при масата на Пъдев, обляга се безгрижно на нея и завързва разговор с колегата. Понякога темата на диалога е уточняване дали са се целунали по устата и кой е изглеждал активният.

Сашо не си позволява неуважение и към другия “капитан”, Милица Гладнишка, и често я поддържа в комичните ѝ изявления. Понякога я извежда в центъра на шоуто, сядайки на нейното “капитанско” място, и завързва смешен разговор с другата участничка от екипа, пускайки хумор, ухажване, забавни информации. Нерядко водещият се шегува със себе си,

верен на принципа, че самоиронията е

мощно средство за забавление

на публиката. Въобще той превръща в забавен театър воденето на тв формата.