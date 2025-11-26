Елтън Джон: Изминалите 15 месеца бяха предизвикателство заради загубата ми на зрение

Певецът Елтън Джон каза, че изминалите 15 месеца са били предизвикателство за него, предоставяйки актуална информация за влошаването на зрението му, пише "Дейли мейл".

Музикантът прекара тежка очна инфекция през юли 2024 г., която го остави незрящ с дясното око и с "ограничено зрение" на лявото. "Беше ужасно. Тъй като загубих зрението на дясното си око, а лявото не е в добро състояние. Последните 15 месеца бяха предизвикателство за мен, защото не можех да виждам, гледам или чета", казва 78-годишният Елтън Джон. Той допълва, че не губи надежда и смята, че трябва да бъде търпелив и да вярва, че някой ден науката ще му помогне. Уточнява, че през цялото време се лекува и е забелязал "някои подобрения" в зрението на лявото си око.

Джон живее с 62-годишния си съпруг Дейвид Фърниш и синовете им Закари и Илайджа, които са на 14 и на 12 години.

Легендарният изпълнител, който изнесе последните си концерти миналото лято, разкри проблемите си със зрението през септември 2024 г. Той публикува дълъг пост в Инстаграм, в който написа, че е прекарал последните няколко месеца "възстановявайки се у дома".

"През лятото се борих с тежка очна инфекция, след която ми остана ограничено зрение само на лявото око. Възстановявам се, но процесът е изключително бавен и ще отнеме известно време, преди зрението на това око да се възстанови. Много съм благодарен на отличния екип от лекари и медицински сестри, както и на семейството ми, които се грижиха толкова добре за мен през последните няколко седмици", написа Джон в социалната мрежа.

Здравословните проблеми пречат на Елтън Джон да работи по нови музикални проекти, пише БТА.

Според музикалното списание "Ролинг стоун" Джон заема 49-ото място в класацията на най-великите музикални изпълнители. Музикалната му кариера продължава повече от пет десетилетия, през които е издал 30 студийни албума, продадени в тираж от над 300 милиона копия. Сред отличията му са пет статуетки "Грами", два приза "Оскар" и две награди "Златен глобус. През 1994 г. музикантът е въведен в Залата на славата на рокендрола.