Радина Кърджилова като Медея в един от най-големите театри в Мадрид

Четири дни зрителите в испанската столица ще могат да гледат талантливата Радина Кърджилова като Медея в едноименната постановка на Народния театър. Спектакълът на режисьора Деклан Донелан вече е включен в програмата на Teatros del Canal - едно от най-големите и престижни пространства за сценични представления в Мадрид.

Радина и колегите ѝ ще играят “Медея” там от 30 април до 3 май. Актьорите, разбира се, ще говорят на български език, а на сцената ще има субтитри на испански.

“Деклан Донелан се завръща в театъра ни за трета поредна година. “Медея” е най-новата му интерпретация на класическия западен театър след предишните му продукции на “Едип” и “Хамлет”, пише в програмата на театъра за българския спектакъл.

Там е уточнено, че публиката не е седнала в залата, а стои редом до актьорите. Препоръчителната възраст на зрителите е над 16 г. Плакатът на спектакъла с Кърджилова вече е разположен на централно място в испанския театър, показа и фотографът Стефан Здравески. “Ако някой някога ми беше казал, че моя снимка ще се появи в един от най-големите европейски градове, сигурно щях да го помисля за луд. Искам да споделя, че супер много се зарадвах, като получих тези кадри от Teatros del Canal”, написа фотографът на Народния театър в профила си във фейсбук.

