Накъде с децата през уикенда (29 и 30 ноември)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ето няколко идеи къде да заведете децата този уикенд.

29 ноември, 10,30 ч

Музикален театър

"Котаракът Шарл"

Хитрият Шарл старателно напътства своя приятел Жан и му помага от бедняк да стане богаташ. Когато разбира, че приятелят му е влюбен в красивата царска дъщеря, Шарл решава да му помогне. Така след много препятствия доброто и любовта побеждават, а Жан спечелва ръката на царската дъщеря.

Билети на касата на театъра или онлайн.

29 ноември, 11 ч

Квадрат 500 - Национална художествена галерия

"Вълшебно одеяло"

Полетете с "Вълшебното одеяло" на Националната галерия

Полетете с "Вълшебното одеяло" на Националната галерия, което веднъж месечно се приземява пред избрана картина или скулптура в Квадрат 500. Заедно с мама, татко, баба или дядо децата ще чуят приказки, вдъхновени от произведенията в галерията.

Следващата история, в която картините ще оживеят пред вас, ще бъде за световноизвестния художник Кристо.

Подходящо е за деца от 2 до 5 години с придружител.

Събитието е с предварително записване.

30 ноември, 11 ч

Столичен куклен театър - салон "Янко Сакъзов"

"Когато цъфне маргаритката"

"Когато цъфне маргаритката"

За какво служат цветята? Възможно ли е едно крехко цветенце - маргаритка, да е побрало цялата красота и доброта на света?

През полянките, мама Патица е повела своите деца, патенцата, на разходка, за да им открие отговора на този важен въпрос. Пътьом срещат плашливо зайче, неуверено магаренце, кълвач-барабанист, къртица-помагачка - все приятели, които се вълнуват от красотата на маргаритката. Разбира се, всяко пътешествие крие и опасности...

Билети на касата на театъра или онлайн.

30 ноември, 11 ч

Сцена "Централни хали"

"Карлсон, който живее на покрива"

"Карлсон, който живее на покрива"

Знаеш ли, че когато се чувстваш самотен, когато много, ама много искаш да имаш приятел, точно тогава Карлсон, който живее на покрива, решава да кацне в твоята стая. В този момент всичко в света около теб се променя, дори и родителите ти. Това е едно приятелство на ръба между фантазията и реалността. Прекрасно е да имаш приятел, който живее на покрива и повтаря "спокойствие и само спокойствие".

Вход свободен.