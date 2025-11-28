Най-добрите илюзионисти заедно, учат децата на коледни фокуси

Двудневен фестивал чества 50 г. магично изкуство, специален гост ще е Ирко, който е сред основателите на Съюза на илюзионистите в България

Цял час безплатни уроци по коледни фокуси за най-малките, изложба “50 години в 50 плаката магия!”, базар за трикове и галаспектакъл с участието на най-добрите илюзионисти у нас - това ще се случва следващия уикенд в рамките на един наистина магичен фестивал.

С него Съюзът на илюзионистите в България ще отбележи 50-ата годишнина, откакто тримата майстори в това изкуство Орфи, Астор и Ирко основават първата си професионална организация. В Деня на шегата - на 1 април 1975 г., те учредяват “Клуб на илюзионистите” към Съюза на българските артисти. Негов председател става Антраник Арабаджиян - Астор, който е и основният инициатор за създаването му. Година по-късно клубът организира първия фестивал на българското илюзионно изкуство, за който пристигат множество гости от чужбина.

Журито е председателствано от самия Мистер Сенко.

Гран при печели Васил Николаев - Орфи,

а първа награда грабва Астор.

“През 1997 г. клубът прераства в Съюз на илюзионистите в България. Негов председател сега е Ирко, който ще е сред специалните гости на фестивала", разказва Ивайло Рангелов, по-известен с артистичния си псевдоним Ивокс Меджик. Той самият от години живее и представя своите илюзионни програми в Испания, но активно участва в подготовката на мащабното събитие в София като вицепрезидент на Съюза на илюзионистите в България. Ивокс Меджик е сред основните двигатели на форума.

И няма да е единственият, който се връща в страната ни заради фестивала. В него ще се включи и знаменитият Алекс Голдфайер. Ученикът на Лепас, който се изявява във Франция, не само ще участва със свои изпълнения в галаспектакъла, но и ще получи официално мемориалната купа “Сенко” за 2025 г.

Специален гост на форума ще е президентът на европейската магична асоциация Хавиер Тапиас (Испания), който в първия ден, 6 декември, ще изнесе лекция “Приложна електроника”, предназначена само за магьосници.

“Много е важна приемствеността между поколенията в това, което правим. Това е и основната идея на съюза ни.

На фестивала ще има

състезателна част,

в която своите умения могат да покажат най-младите илюзионисти. А тези, които се справят най-добре, ще участват и в галаспектакъла”, обяснява Ивокс. Ненчо Илчев - обичаният актьор, който от години сам прави фокуси и основа единствения музей на илюзионното изкуство у нас, също ще е сред специалните гости.

Заедно с Ивокс и Юрий Захариев тримата ще водят коледната магична работилница на 7 декември от 17 ч. В нея те ще показват на децата интересни магични трикове, които малчуганите сами да успеят да направят и след това да демонстрират на своите родители, баби, дядовци, приятели.

А тв водещият Драго Драганов, който има повече от 10 000 плаката и близо 5000 програми от представления на български и световни циркове, ще покаже с изложба историята на илюзионното изкуство и нас. Той е подготвил 50 плаката от различни илюзионни програми през годините.

Фестивалът “50 години Съюз на илюзионистите в България” ще е на 6 и 7 декември в “Театро Арт.