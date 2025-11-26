Двама “ергени” играят в спектакъл във Виена

Евгени Генчев от втория сезон на риалитито “Ергенът” и актьорът Петър Данов, който в момента си търси жена в “Ергенът: Любов в рая”, излизат заедно на сцена в спектакъла “Валсът на розите”. Докато виртуозният пианист Евгени свири класически произведения и рок импровизации, Петър излиза на сцената заедно с Деси Бакърджиева, Силвестър Силвестров и Кристиян Стоичков. Ще участват и примабалерината Марта Петкова и главният солист на Софийската опера Никола Хаджитанев. Спектакълът ще бъде представен във Виена на 19 декември.