Как Дони, Коцето Калки и Ивайло Христов станаха музейни експонати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изложба издава интересни моменти зад кулисите на най-дълго играната българска постановка "Секс, наркотици и рокендрол"

Като големи картонени фигури се видяха актьорите Дони, Коцето Калки и Ивайло Христов. “Да бъдеш в музей”, написа Дони в социалните мрежи.

Тримата празнуват 33 години на сцена със спектакъла “Секс, наркотици и рокендрол”. По този повод в театър “Българска армия”, където от години се играе култовото представление, е направена изложба с интересни снимки зад кулисите и от репетициите. А тримата актьори са представени като картонени фигури. Проф. д-р Ивайло Христов, Дони-Добрин Векилов и Костадин Георгиев - Коцето Калки на сцената Снимка: Архив

Представлението излиза пред публика през далечната 1992-а в театъра на НДК. Там се играе около 10-ина пъти, а след това го пренасят в театър “Българска армия”. Сцената е доста по-голяма, а залата събира повече хора.

Отначало замисълът е спектакълът да бъде изигран само от един актьор. Впоследствие обаче място в него намират още двама артисти и така проф. д-р Ивайло Христов, Дони-Добрин Векилов и Костадин Георгиев - Коцето Калки до ден днешен представят спектакъла пред пълни зали в страната и в чужбина.

“Секс, наркотици и рокендрол” ще се играе на 1 декември.

