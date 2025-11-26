Алек Алексиев и Владо Михайлов на филмов фестивал в Индия

Актьорите Алек Алексиев и Владимир Михайлов представиха филма “Оста на живота” на Международния филмов фестивал в Гоа - IFFI Goa. Това е един от най-старите кинофоруми в Азия. Филмът е духовен, разказва се за трима ученици и техния учител, тръгнали по планините в търсене на себе си, в преборване на собствените си страхове. В ролите влизат и чуждестранни актьори - Ларс Симонсен, Стрезо Стаматовски, британският актьор Клайв Ръсел и наградената с “най-добра женска роля” във Венеция италианска актриса Марина Сума.

„Оста на живота" е резултат от над десетгодишен творчески процес, започнал, когато Свами Тиртха предоставя своята едноименна книга с желанието да бъде адаптирана за кино. По нея екипът създава драматургия, която превежда духовните послания на съвременен кинематографичен език.

„Беше труден, но много смислен и почти магичен процес, в който трябваше да превърнем мъдростта, извираща от страниците, в драматургия", разказва Теодора Маркова, която заедно с Георги Иванов (двамата са сценаристи на сериала „Под прикритие") и Невена Кертова пишат сценария по едноимената книгата на Свами Тиртха. Режисьор е Атанас Христосков, оператор е Мартин Балкански, а продуценти са Фондация "Калпатару" и INVICTUS.

"Оставете се този филм да ви води по вашия личен път", казва Алек Алексиев, за когото този филм е бил трансформиращ и в личен план.

„Оста на живота" за мен е филм за себеоткриването, да намериш пътя, по който знаеш, че ще вървиш до края на живота си и може би ще покажеш и на други - път далеч от страха, встрани от състезанието на ежедневието - път изпълнен с красота, себеусъвършенстване, любов и благодарност за всеки подарен миг", разказва Влади Михайлов за ролята си във филма.

Премиерата на „Оста на живота" в Гоа е събитие с голямо значение за българското кино и позиционира българска творческа продукция на глобална сцена, сред световни имена и международни професионалисти. Основан през 1952 г., IFFI е най-старият международен кинофестивал на Индия и един от най-важните културни форуми в региона. Фестивалът е акредитиран от FIAPF и през десетилетията се превръща в ключова територия за глобално кино – платформа за премиери, дискусии и сътрудничества между азиатското и световното филмово производство.

От 2004 г. IFFI има постоянен дом в щата Гоа и ежегодно привлича филми от десетки страни, индустриални представители, студенти, медии и водещи фигури в киното. През годините IFFI е посрещал значими имена от световното кино – носители на „Оскар", международни режисьори, актьори и индустриални лидери. Сред отличените и специалните гости са били: Майкъл Дъглас - с награда за цялостен принос, съпругата му Катрин Зита-Джоунс, Амитабх Баччан и други. През годините гостуват със свои филми режисьори и актьори от Европа, САЩ и Азия, които се включват и в майсторски класове, панели и гала вечери.