Къде е злодеят? Подарък лупа помага на малките детективи

Детективите Пиер и Кармен са известни с лабиринтените си приключения, в които винаги успяват да открият правилния път и да хванат злодея в историята. Всичко това става с помощта на верните им читатели и лупата подарък от издателство “Миранда”.

В новата книга “Детектив Пиер 4. По следите на Лабиринтената пирамида” Пиер и Кармен се впускат в ново приключение. Пирамидата е едно от седемте чудеса, които имат силата да превърнат целия свят в безкраен лабиринт, и те трябва да я върнат на мястото ѝ. Повече информация за поредицата ще намерите на сайта на издателството – www.miranda.bg.

