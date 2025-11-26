ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще имаме ли ресторант със звезда "Мишлен"?

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21793856 www.24chasa.bg

Не един, а серия концерти - вече и у нас. Кои звезди разпродават за часове

Мария Райчева

1612
Концертите на Лили Иванова се разпродават месеци по-рано. СНИМКА: ИНА ЯНЕВА

Софи Маринова е рекордьор с 4 дати в зала "Арена 8888 София"

В последните години българската музикална сцена преживява истинска трансформация. Тенденцията, която доскоро беше характерна за мегаполиси като Лас Вегас, Лондон или Сеул, вече ясно се забелязва и у нас - в една и съща зала изпълнител да прави концерти в няколко поредни вечери.

Безспорно рекордьорът до момента е Софи Маринова. След броени дни стартира поредицата от четири нейни последователни концерта в зала “Арена 8888 София”, а събитията са кръстени “Честит рожден ден, Софи!”. Първите две дати - 5 декември, когато ще отпразнува своя 50-и юбилей, и 6 декември, бяха разпродадени за часове - нещо, което се случва рядко на българския пазар. И тя обяви още две - на 3 и 4 декември. Така се превърна в първата българска певица с четири поредни концерта в най-голямата зала в България. Причината за огромния интерес към тези събития е, че Софи Маринова има много разнородна публика - от ромски общности до почитатели на фолка, попа и етномузиката.

Четири концерта един след друг прави и Веселин Маринов. С тях слага край на традиционното си турне, с което обиколи цялата страна и пя в препълнени зали и летни театри. Сега събира почитателите си в зала 1 на НДК. Първите дати бяха 25 и 26 ноември, поредицата продължава тази вечер и утре. Той има много вярна публика, която ревностно следи изявите му и не пропуска концерти, които обикновено се разпродават месеци по-рано. А певецът отвръща на любовта на феновете с изключително сериозна подготовка на турнетата си, като изпипва всичко до последния детайл и държи всяка година събитията да са различни и да надгражда.

Лили Иванова отново обяви две дати за концерти в зала 1 на НДК. На тази сцена тя ще пее на 12 и 13 декември. Примата е един от малкото български артисти, които светкавично разпродават концертите си, включително последователни дати. При нея това не е изненада, а се е превърнало в традиция и доказателство, че интересът е огромен.

В две поредни вечери “Старият Криско” препълни с максималния ѝ капацитет зала “Арена 8888 София” на 1 и 2 март. Общо 30 хил. души, дошли от цялата страна, бяха на крака, а публиката беше предимно от тийнейджъри и млади хора - доказателство, че именно това поколение стои зад новата вълна концертна активност.

Реакцията на публиката изненадва едно от новите имена на музикалната ни сцена - “Молец”, които първоначално бяха обявили концерт в зала 1 на НДК за 4 ноември. Заради бързо разпродадените билети те обявиха, че ще излязат на същата сцена и на следващия ден.

Миналата година пък Б.Т.Р. доказаха, че рокът не се предава, и отбелязаха 30-годишния си юбилей с две напълно разпродадени вечери в зала 1 на НДК на 20 и 21 ноември. И с това се видя, че по-твърдата музика в България продължава да има своя мощна и лоялна публика.

Оказва се, че това, което някога бе възможно единствено за световни суперзвезди, днес се превръща в стратегия, която все повече български артисти прилагат успешно.

Причините са няколко. От една страна - възраждането на интереса към живите изпълнения след пандемичните години. От друга - икономическата логика, която прави неколкодневните концерти по-ефективни. И не на последно място – промяната в навиците и очакванията на публиката, която вече търси не просто концерт, а преживяване в пълния смисъл на думата. Това показва, че публиката е по-активна и по-готова да инвестира в преживявания. Артистите стават по-амбициозни и по-професионални, а индустрията работи по-организирано, по-гъвкаво и все по-малко на парче.

Във времето на социалните мрежи и бързата комуникация способността на изпълнителя да напълни между 5- и 15-хилядна зала в няколко последователни вечери се превръща в своеобразно доказателство за неговия успех. Това е демонстрация на звезден статус, за натрупана сериозна фенска маса и на стабилен имидж. За много артисти

поредните дати са достигане до ново стъпало в кариерата

Големите концерти са скъпо начинание, само сценичната конструкция може да струва между 100 000 и 300 000 лева. Когато един и същ спектакъл се представя в няколко поредни дни, разходите по логистика, техника, монтаж и персонал се разпределят, а това логично увеличава печалбата. Така поредицата от концерти се превръща в икономически най-разумния начин за провеждане на голямо събитие.

Качеството на спектакъла, който се представя пред публиката, също се вдига с планирането на няколко поредни събития. Екипът има възможност да го изпипа до съвършенство, да поправи евентуални грешки от предишните вечери, а и реакциите от първия концерт обикновено засилват интереса към следващите. В социалните мрежи започват да циркулират видеа, а FOMO ефектът (от Fear Of Missing Out) - страхът да не изпуснеш нещо важно, допълнително стимулира продажбите.

В световен мащаб поредицата концерти в една зала или стадион са нещо обичайно. Някои имена правят цели “блокове” от шоута. Адел например има над 50 концерта на едно и също място в Лас Вегас. Елтън Джон, Ед Шийрън, “Металика” и Хари Стайлс редовно правят по няколко дати на стадиони. В Азия и Латинска Америка звезди като Blackpink, J Balvin и Bad Bunny разпродават по 3-7 последователни концерта за минути.

На тези пазари многодневните събития вече са стандарт, защото, когато търсенето надвишава физическия капацитет на арените, единственото решение са повече дати.

Концертите на Лили Иванова се разпродават месеци по-рано. СНИМКА: ИНА ЯНЕВА
Софи Маринова ще празнува рождения си ден с четири концерта. СНИМКА: ИНСТАГРАМ
Веселин Маринов е с четири концерта в зала 1 на НДК.
Концертите на Лили Иванова се разпродават месеци по-рано. СНИМКА: ИНА ЯНЕВА
Софи Маринова ще празнува рождения си ден с четири концерта. СНИМКА: ИНСТАГРАМ
Веселин Маринов е с четири концерта в зала 1 на НДК.
Концертите на Лили Иванова се разпродават месеци по-рано. СНИМКА: ИНА ЯНЕВА
Софи Маринова ще празнува рождения си ден с четири концерта. СНИМКА: ИНСТАГРАМ
Веселин Маринов е с четири концерта в зала 1 на НДК.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.