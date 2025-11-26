Не един, а серия концерти - вече и у нас. Кои звезди разпродават за часове

Софи Маринова е рекордьор с 4 дати в зала "Арена 8888 София"

В последните години българската музикална сцена преживява истинска трансформация. Тенденцията, която доскоро беше характерна за мегаполиси като Лас Вегас, Лондон или Сеул, вече ясно се забелязва и у нас - в една и съща зала изпълнител да прави концерти в няколко поредни вечери.

Безспорно рекордьорът до момента е Софи Маринова. След броени дни стартира поредицата от четири нейни последователни концерта в зала “Арена 8888 София”, а събитията са кръстени “Честит рожден ден, Софи!”. Първите две дати - 5 декември, когато ще отпразнува своя 50-и юбилей, и 6 декември, бяха разпродадени за часове - нещо, което се случва рядко на българския пазар. И тя обяви още две - на 3 и 4 декември. Така се превърна в първата българска певица с четири поредни концерта в най-голямата зала в България. Причината за огромния интерес към тези събития е, че Софи Маринова има много разнородна публика - от ромски общности до почитатели на фолка, попа и етномузиката.

Четири концерта един след друг прави и Веселин Маринов. С тях слага край на традиционното си турне, с което обиколи цялата страна и пя в препълнени зали и летни театри. Сега събира почитателите си в зала 1 на НДК. Първите дати бяха 25 и 26 ноември, поредицата продължава тази вечер и утре. Той има много вярна публика, която ревностно следи изявите му и не пропуска концерти, които обикновено се разпродават месеци по-рано. А певецът отвръща на любовта на феновете с изключително сериозна подготовка на турнетата си, като изпипва всичко до последния детайл и държи всяка година събитията да са различни и да надгражда.

Лили Иванова отново обяви две дати за концерти в зала 1 на НДК. На тази сцена тя ще пее на 12 и 13 декември. Примата е един от малкото български артисти, които светкавично разпродават концертите си, включително последователни дати. При нея това не е изненада, а се е превърнало в традиция и доказателство, че интересът е огромен.

В две поредни вечери “Старият Криско” препълни с максималния ѝ капацитет зала “Арена 8888 София” на 1 и 2 март. Общо 30 хил. души, дошли от цялата страна, бяха на крака, а публиката беше предимно от тийнейджъри и млади хора - доказателство, че именно това поколение стои зад новата вълна концертна активност.

Реакцията на публиката изненадва едно от новите имена на музикалната ни сцена - “Молец”, които първоначално бяха обявили концерт в зала 1 на НДК за 4 ноември. Заради бързо разпродадените билети те обявиха, че ще излязат на същата сцена и на следващия ден.

Миналата година пък Б.Т.Р. доказаха, че рокът не се предава, и отбелязаха 30-годишния си юбилей с две напълно разпродадени вечери в зала 1 на НДК на 20 и 21 ноември. И с това се видя, че по-твърдата музика в България продължава да има своя мощна и лоялна публика.

Оказва се, че това, което някога бе възможно единствено за световни суперзвезди, днес се превръща в стратегия, която все повече български артисти прилагат успешно.

Причините са няколко. От една страна - възраждането на интереса към живите изпълнения след пандемичните години. От друга - икономическата логика, която прави неколкодневните концерти по-ефективни. И не на последно място – промяната в навиците и очакванията на публиката, която вече търси не просто концерт, а преживяване в пълния смисъл на думата. Това показва, че публиката е по-активна и по-готова да инвестира в преживявания. Артистите стават по-амбициозни и по-професионални, а индустрията работи по-организирано, по-гъвкаво и все по-малко на парче.

Във времето на социалните мрежи и бързата комуникация способността на изпълнителя да напълни между 5- и 15-хилядна зала в няколко последователни вечери се превръща в своеобразно доказателство за неговия успех. Това е демонстрация на звезден статус, за натрупана сериозна фенска маса и на стабилен имидж. За много артисти

поредните дати са достигане до ново стъпало в кариерата

Големите концерти са скъпо начинание, само сценичната конструкция може да струва между 100 000 и 300 000 лева. Когато един и същ спектакъл се представя в няколко поредни дни, разходите по логистика, техника, монтаж и персонал се разпределят, а това логично увеличава печалбата. Така поредицата от концерти се превръща в икономически най-разумния начин за провеждане на голямо събитие.

Качеството на спектакъла, който се представя пред публиката, също се вдига с планирането на няколко поредни събития. Екипът има възможност да го изпипа до съвършенство, да поправи евентуални грешки от предишните вечери, а и реакциите от първия концерт обикновено засилват интереса към следващите. В социалните мрежи започват да циркулират видеа, а FOMO ефектът (от Fear Of Missing Out) - страхът да не изпуснеш нещо важно, допълнително стимулира продажбите.

В световен мащаб поредицата концерти в една зала или стадион са нещо обичайно. Някои имена правят цели “блокове” от шоута. Адел например има над 50 концерта на едно и също място в Лас Вегас. Елтън Джон, Ед Шийрън, “Металика” и Хари Стайлс редовно правят по няколко дати на стадиони. В Азия и Латинска Америка звезди като Blackpink, J Balvin и Bad Bunny разпродават по 3-7 последователни концерта за минути.

На тези пазари многодневните събития вече са стандарт, защото, когато търсенето надвишава физическия капацитет на арените, единственото решение са повече дати.