Скандална изневяра и страстна любов по време на война

1912

Афонсо Брандао израства в скромно семейство и след три години в семинарията постъпва в португалската армия. По време на Първата световна война е повишен в чин капитан и е изпратен да ръководи бригадата от Миньо във Фландрия. След двумесечни сражения отива в имението на барон Редие в Армантиер, за да ползва отпуска си. Там среща красивата млада съпруга на барона, французойката Агнес, и двамата се впускат в страстна афера.

Историята на една голяма любов по време на война е описана от Жозе Родригеш душ Сантуш в романа му “Дъщерята на капитана”. Излиза с логото на издателство “Хермес”.

