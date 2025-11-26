Актьорът Бен Милър с детска книжка

Може ли един смел елф да спаси Коледа?

Мечтата на Тог най-накрая се сбъдва – той е назначен за помощник в работилницата на Дядо Коледа. Да майсториш чудно хубави подаръци, обаче е по-трудно, отколкото изглежда. Особено когато някой ги краде! Дали Тог ще успее да разкрие злосторника навреме, преди милиони деца по света да останат разочаровани в коледната утрин?

Забавната история за истинското значение на подаряването на подаръци е в новата книга на актьора и режисьор Бен Милър - “Дневникът на един коледен елф” (изд. “Хермес”). В момента у нас се излъчва сериалът “Професор Т”, в който Милър играе в главната роля.

