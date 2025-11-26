ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Дмитриев - тайното оръжие на Путин за прегов...

Обратното броене до Коледа върви!

А колко дни остават до Коледа? Този въпрос децата задават непрекъснато с наближаването на светлия празник.

Отбройте дните с календара “Коледа пристига” (изд. “Фют”) с героите от “Гората на Мечо”. Разходете се по празничната улица и вижте как животните се подготвят за Коледа. Под 24-те капачета ще намерите идеи за забавления и съвети за увлекателни коледни занимания. А след като прочетете книгата, може да я разгърнете като красив фриз, с който да украсите стаята си. Ден след ден, книжка след книжка, децата неусетно ще изминат пътя до големия празник. Обратното броене до Коледа започва!

