Някои хора ядат до телевизора, други – до картина на Климт за $ 236,4 млн.

Кои са най-скъпите картини, продавани някога, и какво мислят критиците за тях

Светът на изкуството обича рекордите - особено когато цифрите са толкова големи, че карат дори опитни колекционери да преглъщат трудно. Последните години донесоха истински трусове в аукционните зали, а произведенията на изкуството, дадени на търг, привлякоха светлината на прожекторите.

Начело на световната класация стои "Спасителят на света" на Леонардо да Винчи, продадена през 2017 г. за рекордните 450,3 милиона долара. Това не е просто картина, а икономическо земетресение. Един критик тогава отбелязва: "Такова събитие не е виждано в историята на пазара". И е прав - дори години по-късно мистерията около творбата не е разгадана. Дали тя изобщо е дело на Леонардо, или на негови ученици и къде всъщност се намира в момента са въпроси, на които няма отговор до днес.

Най-скъпоструващата картина за последните години идва от Европа. "Портрет на Елизабет Ледерер" (1914–1916) на Густав Климт беше продадена на търг преди дни за невероятните 236,4 милиона долара, превръщайки се във втората най-скъпа картина в света и най-скъпото произведение на модерното изкуство. След историческия търг Хелена Нюмън от Sotheby's заявява: "Тази вечер написахме история в галерия Breuer". По думите картините на Климт са изложени предимно в музеи, а търгът вероятно е една от последните възможности да се купи подобно произведение. Кураторката Емили Браун добавя любопитен детайл за предишния собственик, магната Леонард Лодър: "Всеки път, когато той обядва у дома, винаги сяда на малката маса точно до тази картина". Така е - някои хора ядат до телевизора, други до Климт.

Трета в скъпата класация е "Застреляната Мерилин

в синьо" на Анди Уорхол

Картината на Фрида кало "Сънят (Леглото)"

Едно от най-емблематичните изображения в съвременното изкуство се превърна в най-скъпото произведение на изкуството от XX век, продавано някога на търг, когато достигна цена от 195 милиона долара в аукционната къща Christie's в Ню Йорк през 2022 г. Портретът, направен чрез ситопечат, е базиран на рекламен кадър на Мерилин Монро от филма "Ниагара" от 1953 г. Произведението е част от известната серия на Уорхол "Застреляната Мерилин", кръстена на инцидент от 1964 г., когато артистката Дороти Подбър стреля с пистолет по купчина платна на Уорхол.

Силно присъствие в елита имат и модернистите. Пабло Пикасо поставя своя неизменен отпечатък с "Алжирските жени (Версия О)", достигнала 179,4 милиона долара. Това е последната и най-сложна картина от поредицата от 15 творби на Пикасо "Жените от Алжир" (1954–1955), оценена по заявка за 140 милиона долара, но надхвърлила тази цифра след силно наддаване. “Застреляната Мерилин в синьо”, едно от най-емблематичните изображения в съвременното изкуство на Анди Уорхол СНИМКИ: ГЕТИ

"Легнала гола жена" (1917–1918) на Амедео Модилиани разбива очакванията на един от търговете в Ню Йорк през 2015 г., като бе продадена за 170,4 милиона долара. Така произведението е два пъти по-високо от рекорда на художника, когато на търг друга негова картина стига 70,7 милиона долара.

С високата си цена "Легнала гола жена", първоначално оценена за 100 милиона долара, се превръща преди 10 години във втората най-скъпа картина, продавана на търг по онова време. Тя е част от известната серия от полегнали голи тела на Модилиани, рисувани между 1916 и 1919 г. Тези произведения, революционни в своята чувственост и смели в подхода си към формата, скандализират Париж. Нещо повече. Те са показани за първи път в галерията на Берта Вейл през 1917 г., заради което изложбата е внезапно закрита от полицията. Само преди дни

Фрида Кало постави абсолютен рекорд за жена художник “Спасителят на света” на Леонардо да Винчи

Нейната картина "Сънят (Леглото)" беше продадена за 54,7 милиона долара - събитие, посрещнато от критиката като "закъсняла справедливост" към една от най-ярките фигури в модерното изкуство. Според изкуствоведи продажбата окончателно затвърждава Кало като един от най-влиятелните художници на XX век, без значение от пол или географски контекст.

И точно когато международните рекорди се превърнаха в заглавия по света, България също записа своя важен момент. На аукцион в София "Пейзаж" от Златю "Пейзаж" на Златю Бояджиев Бояджиев - картина от 1936 г., пазена десетилетия в частна колекция, беше продадена за 81 000 евро. Така бе поставен нов рекорд за българско произведение, а по думите на арт търговеца Игор Марковски наддаването е било яростно, "гора от ръце". Купувачът е български колекционер и по думите му очаквал цената на платното да достигне 100 000 евро в следващите години. “Легнала гола жена”на Модилиани революционна в своята чувственост и смела в подхода си към формата, скандализирала Париж по онова време

Ако едно произведение на изкуството може да се продаде за 450 милиона долара, какво пречи на следващото да достигне половин милиард или повече? С толкова много колекционери, ценители на изкуството и всички съревноваващи се за големия културен трофей, числата имат склонност да се умножават по-бързо от логиката зад тях. И все пак изкуството има различна стойност за всеки и не е важно колко милиона струва, а какво те кара да усетиш.