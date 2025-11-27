Една от водещите автомобилни медии в България, отбелязa 10 години от създаването си с много музика и настроение в компанията на приятели и партньори

DIZZYRIDERS, една от водещите автомобилни медии в България, отбеляза 10 години от създаването си с подобаващо звездно парти. Над 150 партньори, представители на автомобилни компании, медии и приятели, уважиха събитието с столичния клуб „Строежа“. Сред присъстващите бяха и звезди от българския шоубизнес, като Влади Ампов – Графа и Тино.

Вечерта започна с две впечатляващи изпълнения на оперната певица Гергана Николаева, които внесоха елегантност и стил на цялото събитие. Малко по-късно, Влади Ампов - Графа се включи със силно и запомнящо се изпълнение на някои от най-големите му хитове, което още повече повиши настроението на вечерта. Супер групата Casual Threesome завърши подобаващо купона с качествен рок и страхотни изпълнения на световни хитове.

DIZZYRIDERS медия стартира на 1 ноември 2015 г. с идеята да обедини хора, които споделят мотото „Движението е в кръвта ни“. Впоследствие сайтът прераства в медия за автомобилно съдържание, новини, проекти и видео материали. През годините екипът се разраства на над 10 души, което допринася и за значително увеличаване на аудиторията и покритието на медията. Сайтът се посещава от 180–250 хил. уникални потребители месечно и генерира между 300–400 хил. импресии.

От 2017 г. момчетата от DIZZYRIDERS започват и YouTube канал, в който се публикуват материали за автомобили, мотоциклети и всякакви други интересни превозни средства и машини. Каналът има над 73 хил. абонати и повече от 18 млн. гледания, а продукцията му се отличава с изключително високо качество и техническа детайлност. Медията има силно присъствие във всички социални мрежи и вече е еталон за сериозно и качествено съдържание в автомобилните среди.

Събитието по повод 10-годишнината на медията бе подкрепено от Photomate, XADO България и Ruven Trans.