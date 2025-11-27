Нови обвинения в сексуално посегателство срещу Кевин Спейси, делото тръгва през октомври 2026 г.

Американският актьор Кевин Спейси ще се яви във Висшия съд в Лондон, за да отговаря на граждански искове, подадени от трима мъже за сексуално посегателство следващия октомври, съобщи БТА по информация на Би Би Си.

Ищците обвиняват Спейси, че е извършил посегателства срещу тях между 2000 г. и 2013 г. На изслушването вчера съдията предложи предварителна дата за процеса - 12 октомври 2026 г. Обвиненията могат да бъдат разгледани на един процес или на три последователни процеса за всеки отделен случай.

Кевин Спейси отхвърля обвиненията. Той бе оправдан по обвинения за девет сексуални престъпления в наказателен процес през 2023 г. Двама от мъжете, които обвиняват носителя на „Оскар" по време на наказателния процес, са подали граждански искове във Висшия съд.

Единият, известен с инициалите LNP, обвинява Спейси в „умишлено посегателство" около 12 пъти между 2000 и 2005 г. Другият, който е с инициали GHI, казва, че е срещнал Спейси на уъркшоп в лондонския театър „Олд Вик" и твърди, че в резултат на посегателство през 2008 г. е „претърпял психическо разстройство и финансова загуба".

Спейси е бил артистичен директор на „Олд Вик" между 2004 г. и 2013 г.

Третият мъж Рори Канън е играл в пиесата на Тенеси Уилямс Sweet Bird of Youth в театъра „Олд Вик" през 2013 г. и обвинява Спейси, че го е опипвал на парти след пресконференцията за постановката.