Актьорът Васил Драганов стана дядо

Обичаният актьор Васил Драганов, познат на зрителите от "Комиците" и "Столичани в повече", стана дядо. Дъщеря му Любов е родила момиченце на име Далина.

Актьорът сам обяви щастливата новина в социалните мрежи.

Двамата с дъщеря му в началото на тази година наредиха изложба с техни картини "Джаста-праста" във фоайето на театър "Сълза и смях".

Любов Драганова завърши 12-и клас миналата година, а през юни тя сподели снимки в профила си във фейсбук, че се е сгодила.

Щастливият дядо Васил Драганов е едва на 50 години. От 15 години той е част от трупата на Народния театър "Иван Вазов", като играе в "Хага", „Един безумен ден", „Бурята", „Нова земя" и „Народът на Вазов". Зрителите го обикнаха с ролята му на Радко Чеканов в сериала "Столичани в повече".