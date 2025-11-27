Протестът продължи в Уикипедия - обидни ъпдейти в биографиите на депутати, но бързо ги трият

Снощният протест срещу правителството продължи в Уикипедия под формата на подигравки в страниците на депутати от ДПС-НН.

Обиди се появиха в биографиите на членовете на финансовата комисия и на останалите избраници, които снощи стояха до късно блокирани в парламента, докато отвън течеше протеста срещу бюджет 2026. А кои са те се разбра от видеоизлъчвания във фейсбук на депутати от ПП-ДБ, с които се караха в кулоарите на парламента, понеже от коалицията ги подканваха да излязат навън и да поговорят с хората. На кадрите се видяха Йордан Цонев, Байрам Байрам, който вчера се прочу с грубо отношение към микрофоните в бюджетната комисия, Халил Летифов, Станислав Анастасов, Гюнай Далоолу и други.

Сред най-меките определения е "измамник и лъжец". Народното творчество вписа в биографията на друг, че е "курва от евтините и не връща ресто", "мършляк" и "парафиногълтач от висша форма". Думата "мършляк" роди самият той - така нарече протестиращите в едно от видеата от скандалите в кулоарите.

Друг политик пък вече е представен като "български престъпник, най-успешния ибрик в историята на света, псевдо политик, виден еничарин".

Има и грубости, насочени към външния вид на депутати. Така за един от тях е вписано, че "Майка му го е раждала три дни заради килограмите му".

От екипа на ДПС обаче реагират бързо и връщат биографиите на представителите си в оригиналния им вид.