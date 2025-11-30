Как да отгледате коледната звезда - поливайте я само когато почвата е суха

Не дръжте найлоновата опаковка, това задушава листата и те загниват

Едно от най-красивите цветя през зимата безспорно е коледната звезда. Растението, което, освен че краси дома ни, носи и празнично настроение.

Много хора го третират обаче като едногодишно цвете, защото не успяват да се справят с отглеждането му. При правилни грижи то може да краси дома ви и да цъфти отново през следващата година.

Преди да ви разкажем кои са най-подходящите грижи за коледната звезда, чието латинско име е Euphorbia pulcherrima, ще ви помогнем да изберете най-доброто цвете в магазина. Независимо дали купувате за себе си, или за да го подарите на някого, много е важно да изберете здраво растение.

Вносните цветя обикновено пътуват опаковани първо в индивидуално фолио, което доста често се харесва на купувачите заради цвета и картинките, и второ в пластмасова табла или кашон. Фолиото предпазва листата от нараняване, а общата табла позволява лесно и бързо да се пренасят повече бройки. В някои магазини обаче цветята остават в опаковките си. Това задушава листата им и те загниват, цветарите трудно ги поливат и т.н. Затова е добре да търсите коледни звезди, които са без опаковки, а в саксии. Ако все пак купите такова цвете, първата ви задача е да премахнете найлона.

Друг трик на цветарите е да сложат най-красивите коледни звезди до вратите на магазините си. Входната врата обаче е нож с две остриета. Там е светло и мястото е стратегическо, но всички студени въздушни течения нахлуват без проблем. А коледната звезда е чувствителна на студ, защото произхожда от топла страна. Не трябва саксиите да са поставени и директно под климатика или прекалено близо до стъклена витрина. Така те бързо измръзват, а първият признак са увехналите, капещи или напетнени листа.

Ако вече сте купили или са ви подарили красивото цвете, важно е да го сложите на светло място у дома, където няма течение. Но не бива да е на пряка слънчева светлина. Идеалната температура за него е около 18-20°C.

Другото много важно нещо е поливането. Много собственици на коледни звезди се чудят кога да сложат малко водичка в саксията, а цветето лесно си показва - само когато почвата е суха. Коледната звезда не понася прекалено овлажняване. Може да пръскате внимателно с вода на всеки няколко дни. Това ще помогне да запазите листата и прицветниците в отлично състояние. Ако листата пожълтяват и падат, това означава, че корените са прекалено влажни. Ако пък висят надолу, коледната звезда се нуждае от поливане. Не забравяйте да почиствате листата от прах, когато е необходимо.

След Коледа започнете да подхранвате с течна растителна тор с високо съдържание на калий. За да успеете да отгледате цветето по-дълго, трябва да обръщате внимание на всяка промяна във външния му вид.

Правилните грижи за цветето е да обръщате внимание на всички промени във външния му вид. Ето някои често срещани предупредителни признаци, че нещо не е наред с него: листата пожълтяват или се извиват по краищата, покафеняват, увяхват или увисват, преждевременно падат.

Тези симптоми обикновено са признак на стрес, често поради проблем с поливането, осветлението или температурните условия. Ако листата на вашата коледна звезда увяхват, стават хрупкави и кафяви, това са ясни признаци, че има нужда от повече вода. За да предпазите растението си от изсъхване в бъдеще, не забравяйте да следите почвата. Поливайте, когато горният сантиметър изглежда сух.



Как става символ на празника? Първите растения са пренесени в Европа през 1843 г. в саксия.

Ацтеките са използвали растението като лечебно средство, както и за получаване на червена боя. Появата на цветето в страната на ацтеките е свързана с красива коледна легенда. В навечерието на Рождество бедно момиче много искало да остави някакъв подарък пред статуя на Исус Христос в малко мексиканско градче, но нямало нищо. “Исус ще приеме всеки дар, стига да е от сърце”, успокоил го баща му. Тогава момичето набрало от полето сухи цветя и ги поставило молитвено пред статуята на Спасителя и на Бъдни вечер сухият букет разцъфнал в големи алени цветове.

Първите растения са пренесени в Европа през 1843 г. в саксия, със стъбло, високо само 40 cм. Като декоративно саксийно растение е селектирано за първи път в Америка и оттогава става популярно в целия западен свят. Поради големия интерес и търсене, цветарски компании в САЩ, Нидерландия и Германия непрекъснато работят върху нови селекции на растението. Освен класическите червени в различните им нюанси на пазара се предлагат коледни звезди и с бели, жълти, розови и мраморни цветове.