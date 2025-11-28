Подкаст: Елица Димитрова попаднала случайно в киното, а днес стои зад проект по Стивън Кинг

Да получиш писмо от Стивън Кинг - “незабравим момент”, казва Елица Димитрова, която като филмов продуцент участва в заснемането на първата продукция на “Парамаунт” у нас. Само преди седмица беше премиерата на “Бягащият човек” - екранизация по Стивън Кинг с участието на Глен Пауъл.

“Хората си мислят, че сме довели “Парамаунт” тук, но истината е друга – те се свързаха с нас”, обяснява Димитрова в подкаста “24 часа от живота”. “Оказа се, че доста преди да разберем за проекта, са ни проучвали заради работата ни с други студии. Започнахме с идея за малък обем снимки, а се оказахме в реалност с два екипа и над 700 човека, работещи почти денонощно.” След края на снимките екипът получава писмо от режисьора Едгар Райт, адресирано лично до всеки човек от продукцията. В него е и специалното обръщение от Стивън Кинг – успех, който тя и бизнес партньорът ѝ Иван Дойков посрещат с гордост.

Елица Димитрова не е планирала да влезе в киното. През 2002 г. работи в частна компания, ръководена от мъж, завършил продуцентство в САЩ, чиято голяма мечта е да прави филми в България. Така почти между другото тя попада в първия си проект – “Нощ и ден” на Красимир Крумов – Грец. Този филм поставя началото на пътя ѝ в киноиндустрията, а после бързо идват и големите заглавия. Сред тях е сериалът “Под прикритие”, както и редица международни продукции, снимани у нас, като “Забравена”, “Варварин” и други.

Заплаха, възможност или и двете ще бъде изкуственият интелект в киното, какво всъщност прави един филмов продуцент и още любопитни истории от снимачната площадка разказва Елица Димитрова в подкаста “24 часа от живота”. Слушайте епизода в сайта на “24 часа” и във всички подкаст платформи.