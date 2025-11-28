ЧРД на Весела Караиванова, която внася спокойствие в хората

20 години в Националния осигурителен институт и първа начело на институцията, където най-осезаемо се усеща всеки грешен или успешен ход на държавата. Това е мястото, където управителят Весела Караиванова, която днес има рожден ден, доказва всеки ден какво означава реална подкрепа за казуси на конкретни хора - независимо дали са пенсионери, майки с деца, болни. Тя е от малцината висши държавни служители, на които бързо сменящите се политици гласуват доверие в няколко мандата, защото Весела Караиванова е име, което носи стабилност на осигурителната система и спокойствие на хората.

Честит празник!