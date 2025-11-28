След "Шоуто на Слави" 21 г. по-късно Деси Добрева и Алекс Раева за първи път заедно на сцена

Двете ще се съберат за песен от времето с "Ку-ку бенд" и ще я изпълнят на 7 декември в зала 1 на НДК

Деси Добрева и Алекс Раева ще излязат на една сцена за първи път, откакто пяха за последно заедно в "Шоуто на Слави". Оттогава са минали точно 21 години. Влизат в предаването с конкурс през 2001 г., договорът на Деси приключва през 2004 г., Алекс остава още две години. Емоционалната за двете певици среща ще бъде по време на спектакъла "Гиздава", който Добрева организира на 7 декември в зала 1 на НДК.

Пред публиката ще излязат с песен, която много обичат и е специална за тях. Името остава тайна, за да е изненада за зрителите. Но е едно от първите парчета, които навремето сами подготвили и предложили на Слави Трифонов и "Ку-ку бенд", за да го изпеят в шоуто. "Тази песен е съдбовна за нас, защото именно по време на подготовката за нея, дълги часове наред, с Алекс много се сближихме", разказва Деси Добрева. Събрали се да репетират в квартирата , която се състояла само от една малка стаичка. В този момент братът на Деси тъкмо се върнал от Австралия с 30-часов полет и искал да поспи. "С Алекс пробвахме различни варианти на песента, коя кой глас да изпълнява. Репетирахме до 2 през нощта, а брат ми спеше през цялото време. Надухме му главата", през смях разказва Деси Добрева. Но резултатът е налице. Целият екип на предаването много я харесва и я изпълняват в "Шоуто на Слави".

Предстоящият грандиозен спектакъл, който Деси Добрева организира в подкрепа на млади български таланти, се режисира от Нешка Робева. В него са поканили да се включат Любо Киров, Деси Слава и още над 600 представители на различни изкуства и спортове.