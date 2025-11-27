Християна Лоизу и Цветан Маринов от "Един за друг"- изненади в "Дракула" на търновска сцена

Безсмъртният граф Дракула оживява на сцената на великотърновския театър в едноименния култов бродуейски мюзикъл на сцената на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново. Репетициите за българската премиера навлизат в решаваща фаза, а екипът на театъра подготвя мащабен спектакъл, който ще пренесе публиката в свят на тайнствени замъци, сенки, съблазън и безсмъртна страст. Премиерата е на 10 декември от 19 часа в голяма зала на МДТ, анонсират от трупата.

Мюзикълът на световноизвестния композитор Франк Уайлдхорн е създаден по романа на Брам Стокър, а автори на либретото са Дон Блек и Кристофър Хамптън. Великотърновският театър откупи правата за това емблематично музикално заглавие.

Мистичният свят на безсмъртния граф Дракула оживява под ръководството на диригента Георги Патриков и гост-режисьора Петко Бонев. „Музиката на Франк Уайлдхорн е истинско предизвикателство за всеки симфоничен оркестър, защото излиза извън класическото звучене – близо 80% е в стилистиката на рок операта. Композиторът умело вплита в оркестровата тъкан електрическа китара и две електронни пиана, а чрез богатството на тембрите и рок стилистиката води публиката през сюжетното действие и хорър атмосферата на творбата", подчертава диригентът.

Специално за „Дракула" в състава на оркестъра е привлечен гост-китаристът Цветан Маринов, а на електронните пиана ще застанат Росица Тарапанова, Кристияна Абрашева и Аспарух Бойлов. Ударната секция също ще изненада публиката с нетрадиционни решения.

„Очарован съм – озвучаването е като филмова лента на психотрилър. Симфоничният оркестър ще звучи като истинска рок банда", добавя маестро Патриков.

Мюзикълът събира на една сцена артисти от водещи театри в България, оркестър, хор и балет на МДТ „Константин Кисимов". След мащабен кастинг за певческия състав са подбрани млади и талантливи изпълнители – солисти, актьори и поп певци, които внасят свежа енергия и драматизъм в емблематичните персонажи.

В образа на Мина Мъри ще се превъплътят обичаната Християна Лоизу и младата актриса Михаела Гончева, които ще представят два различни, но еднакво въздействащи прочита на ролята. Граф Дракула е поверен на две оперни звезди – Никола Иванов, солист във великотърновския театър, и Бранимир Недков от Камерна опера – Благоевград. Двамата артисти ще внесат контрастни вокални и артистични нюанси в образа на безсмъртния владетел.

В ролята на Джонатан Харкър зрителите ще видят Боян Тодоров и Никола Попов, а Луси Уестенра ще бъде пресъздадена от Калина Костова, Елена Траянова и Диана Димитрова. Професор Ван Хелсинг ще оживее чрез изпълненията на Виктор Ибришимов, Цветелин Илчев и Драгомир Шопов, а Ренфийлд – чрез Никола Попов, Цингфанг Хе и Йордан Петев.

Постановката съчетава готическа мистерия, викториански разкош и съвременни театрални технологии. Сценографията и костюмите на Ася Стоименова се допълват от впечатляващ 3D mapping, реализиран от Лора Руневска (elektrick.me). Танцовите картини оживяват чрез хореографията на Катя Богданова, а хормайстор е Яница Първанова. Музикалната реализация се гради върху майсторството на концертмайстора Мария Павлова и корепетиторите Росица Тарапанова и Кристиана Абрашева. В процеса активно участва и помощник-режисьорът Румяна Атанасова.

Мюзикълът „Дракула" се представя на българска сцена с любезното съдействие на Мюзик Тиатър Интернешънъл. Преводът на либретото е дело на Лилия Бонева, благодарение на която либретото ще прозвучи за първи път на български език.



