Сандра Бълок плахо излиза от 2 г. изолация с разбито от скръб сърце

Нейни близки разкриват, че смъртта на любимия мъж я е "ударила като товарен камион"

В продължение на 2 години Сандра Бълок изчезна от големия екран и червения килим в Холивуд и за нея не се чуваше нищо. До степен, че многобройните ѝ фенове започнаха да се тревожат какво се случва с любимката им от “Скорост” и “Мис Таен агент”.

Тръгнаха дори слухове, че 61-годишната актриса тихомълком се е “пенсионирала”. “Толкова съм изтощена. Толкова съм уморена и не съм способна да вземам здравословни, интелигентни решения и го знам”, разкри тя в интервю по време на представянето на последния си филм “Изгубеният град” през 2022 г. Но тогава малцина знаеха или се досещаха какво се крие зад този бърнаут. Оказа се най-лошото - тежка болест на особено близък човек, последвана от загубата му.

Носителката на “Оскар” за “Сляпата страна” понесе изключително тежко смъртта на своя дългогодишен партньор Браян Рандъл, която разби сърцето ѝ и не ѝ остави сили да продължи да води (поне за известно време) изпълнения с блясък живот на екранна звезда. Бълок и Рандъл бяха заедно от 2015 г. и

тя го наричаше “любовта на живота ми”,

“сродната ми душа”, “човека, заради когото има смисъл да се събуждам сутрин”.

Той си отиде на едва 57 години през 2023 г. след 3-годишна скрита и мъчителна битка с амиотрофичната латерална склероза - невродегенеративно заболяване, което засяга главния и гръбначния мозък и води до загуба на мускулен контрол. През цялото време на тази неравна борба Сандра е била до него и е

наблюдавала безпомощно как

силите напускат мъжа, който беше най-голямата ѝ опора

“Смъртта му я удари като товарен камион”, казват нейни близки, за да обяснят дългата пауза, която си е взела, дистанцирайки се от суетата на киносредите. За нея това било време да преосмисли живота си и да се посвети изцяло на двете си осиновени деца - 15-годишния Луис и 11-годишната Лейла. Именно изключителната привързаност към децата ѝ помогнала да избегне пропадането в депресия.

В последните дни медиите в САЩ отново припомниха драмата на звездата покрай едно от редките излизания, засечени от папараците. Тя била забелязана да кара колата си в Лос Анджелис в компанията на сина си Луис и любимото им куче Суити, което се подавало през прозореца. Според информациите това е първата публична поява на Бълок в последните 11 месеца. Напоследък актрисата бавно се отърсвала от мъката си и постепенно започнала да се завръща към по-активния социален живот.

Изпълнителката на главната роля в психологическа драма като “Непростимо” или романтична комедия като “Предложението” се запознава с Браян на рожден ден на сина ѝ, който тогава е на 5 години. Фотографът, който е бивш модел, бил нает да прави снимки на детето по време на тържеството. По онова време Бълок вече е задвижила процедурата и за осиновяването на дъщеря си. Рандъл пък има по-голямо момиче от предишен брак.

Химията между тях е мигновена и само няколко месеца по-късно те са официална двойка. Сандра се е съвзела от тежкия си развод с любителя на бързите мотори Джеси Джеймс, който многократно ѝ изневерява с различни жени. Тя се разделя с него през 2010 г., но разводът е обявен за окончателен през 2012-а.

Един от първите светски дебюти на Бълок и Рандъл е на сватбата на Дженифър Анистън и Джъстин Теру. Сандра и Дженифър са близки приятелки и до днес и Анистън е сред малцината от съсловието, на които по време на изолацията си Бълок е отделяла от времето си за срещи.

На червения килим новата двойка се появява ръка за ръка в края на 2015 г. на премиерата на “Нашият бранд е криза”. През юли следващата година тръгна слух, че двамата са сгодени и ще се женят, но те опровергаха. През цялото време на връзката си те оставаха изключително дискретни за личния си живот. Твърдяха, че са много щастливи и без да са си разменили пръстени.

“Аз съм човек, който е преминал през развод. Но намерих любовта на живота си. Споделяме три прекрасни деца. Това е най-хубавото нещо на света.

Не ми трябват документи, за да бъда всеотдаен партньор и всеотдайна майка

Няма нужда да ми се казва да бъда винаги на разположение в най-трудните моменти”, разкрива звездата от “Къщата на езерото” в интервю през 2021 г.

По това време първите симптоми на болестта на Браян вече са се появили. А през март 2022 г. Бълок обявява, че спира да снима, за да е със семейството си.

Едва през август 2023 г. се разбра за скритата трагедия в семейството, за която са знаели само най-близките. Тогава роднините на фотографа съобщиха, че той си е отишъл на 57 години. “С голяма тъга съобщаваме, че на 5 август Брайън Рандъл почина мирно след тригодишна битка с амиотрофичната латерална склероза. Той рано избра да запази борбата си с болестта в тайна и тези от нас, които се грижеха за него, направиха всичко възможно да изпълнят молбата му”, се казваше в съобщението.

“Изключително сме благодарни на неуморните лекари, които се справяха с тази болест с нас, и на изумителните медицински сестри, които станаха наши съквартиранти, често жертвайки собствените си семейства, за да бъдат с нашите. В този момент молим за поверителност, за да скърбим и да се примирим с невъзможността да се сбогуваме с Брайън”, завършваше изявлението, подписано с “Неговото любящо семейство”. На 30 декември същата година, точно на 58-ия му рожден ден, Сандра Бълок разпръсна праха на любимия си над Снейк Ривър в Уайоминг, изпълнявайки последното му желание. После се затвори в дома си да тъгува.

Големият екран обаче също тъгуваше за нея и според нейни близки тя вече е на прага на завръщането си в лоното на седмото изкуство. Догодина през септември феновете ще могат да я видят в новата част на филма “Практична магия”, където си партнира с Никол Кидман. Австралийката разкри наскоро, че двете са имали “най-хубавото време заедно” на снимачната площадка. С особено нетърпение обаче всички очакват да я видят рамо до рамо с Киану Рийвс в нов романтичен трилър, чието заглавие все още не се съобщава. Двамата играха в култовия екшън “Скорост”, а след това и в романтичната драма “Къщата на езерото”. Рийвс също е сред приятелите, оказали голяма подкрепа на актрисата, след като остана сама с децата си.

“Когато се върне, тя ще даде интервюта,

ще разкаже за всичко, през което е преминала, но все още не е готова

Ще се върне, когато му дойде времето и при нейните условия”, заяви неин близък пред сп. “Пийпъл”.

Други източници посочват, че една от най-обичаните съвременни актриси очаквала нещо много специално, за да се върне към работата. Пред нея имало много предложения, но засега тя не е споделила конкретни намерения. Едно от тях е именно за дълго обсъждания трилър с Киану Рийвс.

