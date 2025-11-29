ТЕСТ: Имате ли лидерски качества?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Често ли се оказвате в центъра на вниманието на хората около вас?

А) Винаги. За мен това е много важно и е съзнателен избор.

Б) Сравнително често. Случва се по естествен начин и това ми харесва.

В) Почти никога. Не обичам да съм забелязван/а.

2. Смятате ли, че много от хората, с които сте заобиколени, имат по-високо положение в работата от вас?

А) Не. На достатъчно висока позиция съм.

Б) Може би да, но не обръщам особено внимание.

В) Да, дори и да не са нависоко в йерархията, усещам, че са по-значими от мен.

3. Когато сте на среща с колегите си, чието служебно положение е същото като вашето, изпитвате ли желание да не изказвате мнението си, дори и да се налага?

А) Никога. Смятам, че мнението ми е важно.

Б) Понякога. Винаги има моменти, когато е добре да замълча.

В) Да. Опасявам се, че ще се изложа.

4. Като малко дете харесваше ли ви да сте лидер сред връстниците ви?

А) Да, това ме караше да се чувствам значим/а, а и умеех да ги ръководя.

Б) Не съм обръщал/а внимание на това.

В) Нямах нищо против някой друг да е начело.

5. Случвало ли се е да казват за вас, че сте нерешителен?

А) Никога. Всички ме познават като човек, който лесно и бързо взема решения.

Б) Понякога съм колеблив/а, но взема ли веднъж решение, го отстоявам докрай.

В) Да, трудно вземам решения особено ако засягат други хора.

7. Съгласни ли сте с твърдението: “Всичко най-полезно в света е резултат от дейността на малък брой изключителни хора”?

А) Да. Убеден/а съм, че развитието на цивилизацията зависи от гениалните хора сред нас, които са малък процент от световното население.

Б) Донякъде съм съгласен/а, тъй като във всяка сфера има изключителни хора и те не са толкова малко.

В) Не вярвам в подобно твърдение. Измислени са много полезни неща от не чак толкова изключителни хора.

8. Губили ли сте понякога хладнокръвие по време на разговор?

А) Никога. Винаги съм добре подготвен/а и не се оставям да бъда изненадан/а в каквато и да е ситуация.

Б) Да, но тези случаи се броят на пръстите на едната ръка.

В) Често изпускам нервите си, ако остана недоразбран/а. Има случаи, в които просто замълчавам, когато не оценяват мнението ми.

9. Случвало ли ви се е по ваша инициатива да организирате трудови, спортни или друг вид колективни дейности?

А) Много често. Обикновено аз съм човекът, който дава идеи за колективните занимания, и винаги се захващам с организацията им.

Б) Да, но по-често ми се случва да помагам с организацията, а не толкова тя да зависи изцяло от мен.

В) Не обичам колективните дейности и избягвам аз да съм техен инициатор.

10. Ако планираното от вас не е довело до очакваните резултати, тогава вие:

А) Ще поемете отговорност и ще доведете задачата докрай сами.

Б) Ще се опитате да привлечете хора, които да ви помогнат.

В) Ще се радвате, ако някой друг поеме отговорността за тази задача.

11. С какви хора предпочитате да работите?

А) С независими и самостоятелни.

Б) С хора, които умеят да мислят, но и се вслушват в съветите ми.

В) С покорни.

12. Представете си следната сцена: по време на разходка с приятели в гората се загубвате. Наближава вечерта и трябва да вземете решение. Как ще постъпите?

А) Оставяте решението на най-компетентния измежду вас.

Б) Включвате се активно с предложения, но без да налагате мнението си.

В) Няма да предприемете нищо, разчитайки на другите.

13. Умеете ли в разговор на професионална тема да привлечете на своя страна онези, които по-рано са били несъгласни с вас?

А) Да. Винаги разполагам със солидни аргументи и умея да убеждавам хората.

Б) Не всеки път, но се случва особено когато има и промяна в обстоятелствата.

В) Рядко успявам, защото не знам с какво повече мога да убедя колегите си в своята правота.

14. Справедлива ли е поговорката: “По-добре първи на село, отколкото последен в града”?

А) Абсолютно вярна е. Когато човек възприема себе си като лидер, е добре да може да бъде такъв и в живота без значение къде.

Б) Донякъде, но по-важно е да се реализирам, дори и да не съм начело.

В) Нямам амбиции да съм първи/а в каквото и да е.



Най-много отговори “а”:

Вие умеете да изразявате чувствата си и сте емоционално зрели. Не се притеснявате да показвате уязвимост, нито да признаете, че имате нужда от любов и подкрепа. Това ви прави добър партньор и приятел. Приемате емоциите като нещо естествено и не бягате от разговори дори когато те са трудни.

Най-много отговори “б”:

Вие сте човек, който умее да общува и и да изразява емоциите си, но много предпазливо. Вътрешно сте чувствителни, често обмисляте какво да кажете, за да не нараните другите и да не изглеждате слаби. Не избягвате разговорите за вашите чувства и емоции, но и не ги търсите активно. Постепенно се отваряте пред другите хора и предпазливо действате със споделянето.

Най-много отговори “в”:

Вие сте много затворена личност. Избирате да прикривате чувствата си дори когато ви тежи и искате да споделите с някого. Трудно ви е да изразявате емоциите си и се страхувате да не бъдете неразбрани, наранени и отхвърлени. Гледате на показването на чувствата си като на нещо рисково, а не като на нещо нормално. Добре е да се опитате да преодолеете смущението си и да се научите да споделяте повече, за да не се чувствате потиснати психически. Когато успеете да говорите открито, ще осъзнаете колко лесно може да се разбирате с хората.

Снимка: Пиксабей

Как да се превърнете в естествен водач?

Лидерът не е непременно избран представител или шеф. Той може да дава пример, да предлага съвети и да дава насоки във всекидневието, в училище и на работа. Позицията, за разлика от действията и личните качества, не прави непременно някого лидер. Ако наистина искате да станете лидер, стремете се да развивате личните си умения, да намерите правилния баланс между авторитет и състрадание и да демонстрирате, че заслужавате доверието на другите. Ето няколко съвета как да го постигнете:

Бъдете уверени, дори и да нямате всички отговори. Поддържайте добра стойка, зрителен контакт и използвайте жестове, докато говорите, за да подчертаете ключови моменти. Изразявайте увереност и вярвайте в способността си да преведете екипа от точка А до точка Б.

Не се страхувайте да признаете, че не знаете нещо, но не губете вяра в себе си. Това, че нямате отговори на някои въпроси, не ви прави лош лидер. Помнете, че всички неефективни лидери се чувстват несигурни и се страхуват да признаят, че грешат.

Имайте предвид, че има само една крачка от самоувереността до арогантността. Осъзнайте, че не можете да знаете всичко и не се дръжте арогантно.