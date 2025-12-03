Борислав Вълов израснал с филмите на Асен Блатечки, днес играе под режисурата му

Актьорът, известен в мрежата като Ей Бо, си записва в тефтерче всичко, дочуто от улицата, за образа на Леля ти

Кой е голият актьор до Асен Блатечки, заинтригува хората из социалните мрежи след провокативния плакат на спектакъла “Двама чисто голи мъже”. Ей Бо, Леля ти, Буриславе - на всички тези обръщения ще откликне актьорът Борислав Вълов. От социалните мрежи до театралната сцена той е известен с умелите си превъплъщения - ту в женски образ, ту в спектакъл на Теди Москов, в куклено представление или във филм.

Зрителите са го виждали с червено червило, перука, рокли, а покрай последната му роля - и без дрехи. Двамата с Асен Блатечки за първи път играят заедно на сцена, а премиерата беше миналия месец.

Историята разказва за авторитетен адвокат и верен съпруг (Асен Блатечки), който се събужда гол в леглото си със свой по-млад колега (Борислав Вълов). И двамата не могат да обяснят как са се озовали в тази ситуация. Сюжетът се заплита, когато съпругата на адвоката открива двамата голи мъже в хола си. Тогава юристът измисля какво ли не, за да спаси брака си. Участват още Светлана Бонин и Гергана Спиридонова. Интересното е, че Асен Блатечки не само играе, а и режисира спектакъла.

“Много важни са стилистиката и естетиката. Има правила, по които се върви, когато се работи с голотата в театъра. Ако драматургията го изисква, ако голотата е заложена в основната идея. Ако е по подходящ начин, по който да се внедри, ще сработи. Но ако е внесено с много първична и недостатъчно тежка причина да бъде, тогава не сработва. От това зависи каква ще е реакцията на зрителите. Дали ще се приеме, или ще се отхвърли - и двете реакции са справедливи”, казва Борислав Вълов пред “24 часа”. Асен Блатечки и Борислав Вълов са без дрехи за плаката на спектакъла “Двама чисто голи мъже” СНИМКА: ФЕЙСБУК

“Спектакълът казва много истини, макар и поднесени по комедиен начин. Темите са за семейството, за разбирането, доверието, как продължаваме напред”, разказва Борислав. Самият той е казал на Блатечки, че го е гледал, когато е бил малък, и му се е възхищавал. “Пораснах с неговите филми, както се казва”, шегува се актьорът. Тогава се заричал пред родителите си, че след време и него ще го гледат “на телевизора”. “Но ето, че сега сме заедно на сцената. Животът дава това, което най-много е за теб”, убеден е Борислав Вълов.

Всъщност пътят му до актьорската

професия не е толкова пряк

Още като малък се вълнувал да бъде на театралната сцена, но записал да учи журналистика в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Първоначално искал да продължи образованието си в чужбина, но както самият той казва - съдбата си знае работата. Запалил се по журналистиката през 2015 г., когато гледал публицистично предаване по телевизията. Тогава много го заинтригува професията и остава впечатлен как репортерите се борят за информация. Като “гръм от ясно небе” осъзнава, че иска да кандидатства за тази специалност. В родния си град Монтана се записва на извънкласен кръжок в клуба по медии. Там се подготвя в реална среда - работи за местните сайтове, радио и телевизия. Още повече се запалва по професията и категорично решава, че ще остане в България. Безпроблемно го приемат във Факултета по журналистика и безпроблемно го завършва.

Но желанието му го отвежда другаде. “Гледайки сериали и филми, най-много се вълнувах да съм на мястото на актьорите. При мен това беше дълъг процес, но аз се радвам, че се случи по този начин”, казва Борислав. Артистичните му заложби се проявяват още когато е ученик. От 6-и клас излиза на сцената като певец. Много му харесва тогава усещането да бъде пред публика. Борислав Вълов в сцена от спектакъла "Дабъ дешил ине" на режисьора Теди Москов. Снимка: САТИРИЧЕН ТЕАТЪР "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

“Преподавателката ми по театър София Янчева от Монтана беше причината да разбера какво е усещането да излезеш на сцената с театрално представление. Тя ми предложи и това беше съдбовният момент. Като любопитно дете не можех да откажа, съгласих се, подготвих се, но в момента, в който се озовах на сцената, осъзнах, че няма да си тръгна от нея”, спомня си актьорът.

Даже още в първи клас за края на годината трябвало да влезе в главната роля в представление по фолклорна приказка. Тогава репетирал всеки ден и нямал търпение да учи текста си.

Актьорството винаги го дърпа към себе си и след журналистиката той записва специалността “Актьорско майсторство” в Нов български университет.

Вече има над 30 участия на театралната сцена – от драматични през куклени, танцови и музикални. Играе в два спектакъла на Теди Москов - “Дабъ дешил ине” и “Сграбчи лъва”.

“Да съм в две негови представления и да ги играя дори едно след друго - това не се случва на всеки актьор. Пожелах си да играем за втори път и се случи, а сега може и за трети. Но внимавай какво си пожелаваш...”, казва Борислав.

А от този месец е в трупата на Драматично-кукления театър “Константин Величков” в Пазарджик.

В социалните мрежи обаче радва последователите си, като влиза в образите на Бурислав, майката на Бурислав и Леля ти. Кратките му забавни видеа са гледани хиляди пъти, а в тях той пресъздава разговори между майка и син, роднини, приятелки или съседки. Хората на улицата често го разпознават и го заговарят. Най-често той снима видеата си вкъщи и използва простичък декор - жълта стена и часовник.

“Това е моят стил. Възхищавам се на всички, които отделят много внимание, работят върху монтажа, но при мен не е така. Моята посока не е към техническата страна. Разчитам повече на идеите и драматургията. Чарът ми е монтажът да е нескопосан”, разказва актьорът. Актьорът Борислав Вълов (вляво) играе и в "Сграбчи лъва" на Теди Москов.

А за вдъхновение използва случки от улицата,

дочути в градския транспорт или в магазина

например. Записва си всичко на малко тефтерче. Събрал е много идеи за видеа, защото, както казва, вдъхновение дебне отвсякъде, само да умееш да се огледаш, може много да получиш.

Образът на Леля ти дори излезе от социалните мрежи и стъпи на сцената в едноименния моноспектакъл, който Борислав Вълов играе пред пълни зали.

Актьорът отправи специално пожелание към читателите на “24 часа”:

Да са сигурни в това, което искат да им се случи. Да са с отворени обятия към това, което им предстои, и да не се спират предварително, че нещо е обречено или няма смисъл - може и да има. Давайте шанс на нещата, които ви се случват!