Продават на търг яйце на Фаберже, оценено на над 26 млн. долара

Скъпоценно яйце Фаберже, изработено за руското царско семейство, се продава на търг в Лондон. То е оценено на повече от 26,4 милиона долара, ще бъде предложено на търг в Лондон, съобщава Асошиейтед прес. То е поръчано е от цар Николай Втори за майка му - императрица Мария Фьодоровна, като великденски подарък, поднесен през 1913 г.

Изящното творение е известно като Зимното яйце заради дизайна си. Аукционната къща "Кристис" съобщи, че то е едно от седемте разкошни яйцевидни произведения на изкуството, запазени в частни ръце. Яйцето ще бъде предложено за продажба в централата на фирмата в Лондон във вторник.

Зимното яйце е с височина 10 сантиметра и е изработено от фино резбован планински кристал. Покрито е с деликатни мотиви на снежинки, изработени от платина и допълнени с 4500 малки диаманта. Яйцето се отваря, за да разкрие пред погледа подвижна малка кошничка с инкрустирани кварцови цветя, символизиращи пролетта, съобщава БНТ.

Марго Оганесян, ръководител на отдела за руско изкуство на аукционната къща, го оприличава на луксозен вариант на шоколадовите лакомства с изненада. "Зимното яйце е превъзходен пример за занаятчийски умения и дизайн, то е "Мона Лиза" на декоративното изкуства", каза Оганесян, цитирана от АП. То е едното от само две подобни произведения, създадени от дизайнерката Алма Пихл.

Другото яйце на Пихл е собственост на британското кралско семейство.

Майсторът Петер Карл Фаберже и неговата компания създават повече от 50 яйца за руското императорско семейство в периода между 1885 г. и 1917 г., всяко от които е уникално и съдържа скрита изненада. Цар Александър Трети поставя началото на традицията, като подарява яйце на жена си всеки Великден. Неговият наследник, Николай Втори, прави същите подаръци на жена си и майка си. Царската династия Романови управлява Русия близо 300 години, докато не е свалена от власт по време на Руската революция през 1917 г. Николай Втори и семейството му са екзекутирани през 1918 г., припомня АП.

Продадено от комунистическата власт на лондонски търговец през 20-те години на миналия век, яйцето сменя собственика си още няколко пъти. Смятало се е за изгубено две десетилетия, докато не е продадено на търг от "Кристис" през 1994 г. за повече от 5,6 милиона долара. Яйцето отново е продадено през 2002 г. за 9,6 милиона долара. Сега се очаква то да надмине рекордните 18,5 милиона долара, платени на търг на аукционната къща през 2007 г. за друго яйце на Фаберже, създадено за банкерското семейство Ротшилд. В света има 43 оцелели императорски яйца на Фаберже, повечето от които са в музеи, допълва още АП.