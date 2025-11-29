ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В борба за национален план за мозъчно здраве ще премине започващата лична година за чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски

В борба за национален план за мозъчно здраве ще премине започващата лична година за чл.-кор. проф. д-р Николай Габровски, дмн, началник на Клиниката по неврохирургия в “Пирогов” и главен координатор на експертния съвет по неврохирургия към Министерството на здравеопазването.

Едновременно с това като член на Изпълнителния комитет и финансов отговорник (ковчежник) на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества българският лекар ще работи и за налагане на авторитета на страната ни в организацията. А като член на лигата “Лекарите, на които вярваме” и “Лекар на годината 2025” - за повече излекувани пациенти.

Желаем му здраве и сили да носи всички отговорности!

