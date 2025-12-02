Първо отрязали за британски университет Кико Костадинов, сочен от Vogue сега сред 5-те топ имена в модата

Дизайнерът представи колаборация с легендарния американски бранд за деним Levi's

Един 36-годишен българин, живеещ в Лондон, завладя световната модна сцена и сбъдна мечтата на всяко дете, което някога е скицирало дрехи в тетрадката си.

Историята на дизайнера Кико Костадинов не започва сред блясък, прожектори и модни ателиета. Тя е далеч по-скромна, а самият той едва ли е предполагал, че днес името му ще стои до това на световни брандове. Нито че след една седмица на мъжката мода в Лондон Vogue ще го включи сред петте марки, които задължително трябва да бъдат следени — редом до Alexander McQueen, Chalayan, Martine Rose и Craig Green.

Историята му наистина звучи като модерна приказка, но не такава с феи и щастливи случайности. В нея се разказва за работа, упорство, смелост, културни корени, независимо мислене и една мечта за дрехи, които не просто се носят, а се изживяват.

По време на детството му баща му работи в строителството, а майка му е домакиня. Докато израства в България,

единственият му досег с модата били дрехите, които получавал от чичо си,

живеещ в Лондон. Изпращал му ги не защото младото момче имало афинитет към стила, а защото играело много футбол. Благодарение на него имал най-новите спортни екипи, с които по онова време не можел да се сдобие в България.

На 15 години напуска родната земя с родителите си. Семейството решава да емигрира в Лондон в търсене на по-широки хоризонти. Тогавашният тийнейджър не бил особено доволен от обстоятелствата. Предпочитал да бъде с приятелите си в България и да ходи по купони, типични за възрастта, а родителите му да му изпращат пари от чужбина. Това обаче не се случва и май е за добро. Защото тази голяма житейска промяна поставя началото на едно пътуване, което ще го изкара сред най-доказаните имена в съвременната мода.

Признава, че не е мечтал целенасочено да стане дизайнер като дете. Осъзнаването дошло чак в последните години на гимназията, когато трябвало да избере университет. Тогава си казал, че след като обича да се облича, да съставя визии и да търси дрехи, може би именно това е пътят, който трябва да последва. И интуицията му не го е подвела.

След преместването си във Великобритания Костадинов първо завършва курс по информационни технологии и чак след това решава да се насочи към модата. Осъзнал, че не иска да прекара остатъка от живота си зад компютър, което иронично е точно това, което се случва сега. Тогава преминава подготовка в London College of Fashion, след което кандидатства в Central Saint Martins, но първоначално е отхвърлен. Това не го отказва.

Започва работа за дизайнери като Aitor Throup, Nicola Formichetti и Stephan Mann, преди в крайна сметка да бъде приет в бакалавърската програма по мъжка мода в Central Saint Martins. След нея завършва и магистратура. По същото време създава капсулната си колекция за Stussy — проект, който привлича вниманието на Dover Street Market и се превръща в голям ранен тласък в кариерата му.

Годината след дипломирането му е бурна. По това време той се доверява на сестрите Деана и Лаура Фанинг, които да водят неговата дамска линия. През декември 2017 г. обещаващият дизайнер е назначен за творчески директор на премиум линията Mackintosh 0001, където съчетава историческия характер на марката с модерни експериментални кройки.

Веднага след завършването си стартира своя едноименен лейбъл. Благодарение на подкрепа от British Fashion Council чрез инициативата NEWGEN той успява да изгради присъствие на London Collections: Men и да стигне до легендарни магазини като Dover Street Market. В линията с Levis са включени индигово дънково яке, дънки с прав крачол и декоративни елементи на коляното, светла класическа риза с джоб на гърдите, черно сако и панталон със сатенени вложки. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ / @LEVIS

Въпреки това избягва да мисли върху понятието “успешен”. Според него думата има твърде много значения и е по-добре човек да се фокусира върху работата. Междувременно признанията за таланта му не спират.

Forbes го включва в престижната класация “30 под 30”

в категория “Изкуство”, подчертавайки международния интерес към неговия новаторски почерк. Дизайнерът обаче не обича да бъде вкарван в клишето за успешния емигрант. Вероятно и затова изглежда по-скромен и обран в медийните си изяви.

Кройките му са технически прецизни и съчетават в себе си функционалност и естетика. Вдъхновява се от Йоджи Ямамото, Рик Оуенс и Кристофър Кейн. Обувките му в колаборация с Asics и Camper укрепват реномето му като дизайнер, който успешно пренася своя концептуален език в дизайна.

Последният му безспорен успех е колаборацията с американския бранд за деним Levi’s, която представлява капсулна колекция, съставена от пет мъжки дрехи. В линията са включени индигово дънково яке, дънки с прав крачол и декоративни елементи на коляното, светла класическа риза с джоб на гърдите, черно сако и панталон със сатенени вложки.

Колаборацията Levi’s x Kiko Kostadinov изследва съпоставянето между формалност и бунт, ролята на денима в артистичните общности и влиянието на творческото изразяване върху съвременната култура. Капсулната колекция бе пусната на пазара на 11 ноември на уебсайта на марката и в избрани магазини. Един от дънковите модели на Кико Костадинов

Днес ателието на Кико Костадинов е пространство, изпълнено с постоянна треска по работа, с множество проекти и идеи, които се развиват паралелно. Средата е едновременно стресова и вдъхновяваща — място, в което се вижда ясно как един дизайнер може да разширява границите на възможното. В свое интервю той сам казва, че не вярва в лозунгите, а предпочита да даде възможност на клиента сам да изгради свое значение и лична връзка с модата му. И точно в тази свобода на интерпретацията се крие силата на неговата работа. Дрехите му не говорят вместо хората, а им дават език, чрез който сами да изразят себе си.