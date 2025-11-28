Принц Уилям: Зад всеки обикновен мъж стои още по-добра съпруга

Принц Уилям призна това, което всяка добра жена знае днес. "Зад всеки обикновен мъж стои много по-добра съпруга.", казва принцът на Уелс, който който тази година отпразнува 14-ата годишнина от сватбата със съпругата си Кейт Мидълтън. Той е на посещение в Северен Уелс, където разговаря със Скот Дженкинсън, 52-годишния основател на младежкия клуб Youth Shedz и със съпругата му Сиан за важността да имаш силна подкрепяща фигура до себе си.

Уилям се засмя и се съгласи "така е!", когато лидерът на младежки клуб му каза колко важна е била подкрепата на собствената му половинка.

Самият Скот е бил бездомен и е страдал от зависимости. "Той се е справил добре, за да промени живота си", каза принцът, а Скот допълни: "С жена ми зад мен. Знаеш това."

Уилям кимна и отговори: "Това е. Зад всеки средностатистически мъж стои още по-добра съпруга." Скот запозна принца с различни седмични групови дейности в пространството, включително готвене, игри, подкастинг и 3D печат.

По време на посещението Уилям говори за семейния живот и важността да вечеряме заедно с децата си. Според него те не трябва да гледат "пред екраните или да изчезват някъде другаде", съобщава "Дейли мейл".

Принцът на Уелс посети централата на младежката организация и научи как тя създава безопасни пространства за млади хора, изправени пред предизвикателства като изключване от училище, тормоз и бездомност, и им помага да развият нови умения, да придобият увереност и да окажат положително въздействие върху своята общност.