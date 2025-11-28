Племенникът на Кристо получи престижния медал на Париж от кмета Ан Идалго

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Племенникът на авангардиста Христо Явашев-Кристо получи медала на Париж лично от кмета на френската столица Ан Идалго.

Владимир Явашев е директор на проектите на Кристо и Жан-Клод и племенник на Христо Явашев.

Отличието беше дадено на Владимир Явашев заради това, че успя да реализира докрай проекта "Опакованата Триумфална арка", въпреки смъртта на Кристо. Идалго нарече събитието едно от най-важните в артистичния свят на 21 век. Тя пожела на Владимир да реализира и Мастабата в Абу Даби, съобщи БНТ.

Медалът на Париж е почетен знак, който се връчва от кмета още от 1911 г. след номинация от членовете на градския съвет и на администрацията. Той се дава за "забележителна дейност", свързана със столицата. Сред носителите са личности като Еторе Скола, Тони Морисън, Майкъл Джексън, Брижит Бардо, Хулио Иглесиас, Джони Деп, Паоло Конти, Пати Смит и още много имена със заслуги основно в културата и изкуствата.