Холивудски звезди ще уважат коледната служба, организирана от принцесата на Уелс

Актьорите Кейт Уинслет, Хана Уодингам и Чиуетел Еджиофор ще бъдат сред звездите, които ще се присъединят към британското кралско семейство за ежегодната коледна служба в Уестминстърското абатство в Лондон, организирана от Катрин, принцесата на Уелс, предаде Ройтерс, като цитира съобщение на двореца Кенсингтън.

Службата „Заедно на Коледа", която ще се състои идния петък е петото подобно събитие, организирано от Катрин, отдава почит на хора от цялата страна, отделили от времето си, за да помогнат на другите, и ги събира, за да „празнуват любовта във всичките ѝ форми", се казва в информацията.

Около 1600 души, които са подкрепяли хората в своите общности, ще се присъединят към кралското семейство, а хорът на абатството ще изпее коледни песни. Ще има изпълнения на Уодингъм и певицата Кейти Мелуа, съобщава БТА.

Съпругът на Катрин - британският престолонаследник принц Уилям, ще бъде сред тези, които ще се включат с четене на коледни откъси.

Събитието ще бъде излъчено по британската телевизия Ай Ти Ви на Бъдни вечер.

През декември в цяла Великобритания ще се проведат 15 коледни служби, подкрепени от благотворителната организация на принца и принцесата на Уелс Royal Foundation, отбелязва Ройтерс.