Близо три часа Il Volo с 43 песни в София, концертът се снима от италианска телевизия за Коледа (Галерия)

Близо три часа Il Volo пяха в препълнената зала "Арена 8888 София" снощи. А емоционалните им изпълнения бяха заснети от Canale 5 на националната италианска телевизия RAI 1 и ще бъдат излъчени навръх Коледа. "Когато обсъждахме къде да направим празничния си концерт, единодушно избрахме София, защото имаме много специална връзка с българската публика, която винаги ни приема изключително топло. Заради големия интерес миналата година тук имахме два концерта в един ден", обясниха тримата италианци защо са избрали нашата столица пред Париж, където ще пеят утре вечер. Джанлука Джинобле СНИМКА: ВИКТОРИЯ ВУЧЕВА

През 17-годишната си кариера те са се превърнали в любимци на милиони меломани по света, а отношението към тях у нас наистина е много специално. Всяко тяхно гостуване в България е в препълнена зала, а вчерашното отношение на зрителите показа колко много са ценени от българската публика. Пиеро Бароне се пошегува, че ще направи нов бизнес и ще отвори магазин за цветя с всички тези букети, които не спираха да им поднасят. А Иняцио Боскето каза, че ще им трябва карго самолет да се приберат заради многобройните подаръци, които техните почитателки им направиха. Пиеро Бароне СНИМКА: ВИКТОРИЯ ВУЧЕВА