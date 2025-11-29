Близо три часа Il Volo с 43 песни в София, концертът се снима от италианска телевизия за Коледа (Галерия)

Близо три часа Il Volo пяха в препълнената зала "Арена 8888 София" снощи. А емоционалните им изпълнения бяха заснети от Canale 5 на националната италианска телевизия RAI 1 и ще бъдат излъчени навръх Коледа. "Когато обсъждахме къде да направим празничния си концерт, единодушно избрахме София, защото имаме много специална връзка с българската публика, която винаги ни приема изключително топло. Заради големия интерес миналата година тук имахме два концерта в един ден", обясниха тримата италианци защо са избрали нашата столица пред Париж, където ще пеят утре вечер.
През 17-годишната си кариера те са се превърнали в любимци на милиони меломани по света, а отношението към тях у нас наистина е много специално. Всяко тяхно гостуване в България е в препълнена зала, а вчерашното отношение на зрителите показа колко много са ценени от българската публика. Пиеро Бароне се пошегува, че ще направи нов бизнес и ще отвори магазин за цветя с всички тези букети, които не спираха да им поднасят. А Иняцио Боскето каза, че ще им трябва карго самолет да се приберат заради многобройните подаръци, които техните почитателки им направиха.
Il Volo започнаха специалния си коледен концерт, организиран от "БГ саунд стейдж" с Angels We Have Heard on High на красива сцена, украсена в духа на предстоящите празници с огромна елха по средата. Сетлистът им съдържаше 43 изпълнения, толкова много песни в един концерт се случва изключително рядко. И разбира се, преобладаваха популярни коледни мелодии, но с различни аранжименти. Заедно с триото на сцената беше и голям оркестър и италиански хор. А освен заедно, тримата се представиха и солово. Bianco Natale, Feliz Navidad, Il Mondo, Hallelujah, Nessun Dorma, La Donna e' Mobile, Ave Maria бяха сред многото изпълнения, които публиката слушаше със затаен дъх. За първи път пред публика изпяха You'll Never Walk Alone. Нямаше как концертът да мине без Grande amore, за която Джанлука Джинобле каза, че е най-значимата песен в цялата им кариера, защото с нея печелят фестивала в Санремо и ги превръща в световна сензация. И я изпълниха два пъти. Първият път бе по средата на концерта, когато много от зрителите я слушаха със сълзи в очите, а вторият път бе на финала и зрителите, изправени на крака, я изпяха с тях.