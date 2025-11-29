Меган Маркъл се обясни в любов на Х, но не пропусна и продажбите от магазина си в Холивуд

44-годишната херцогиня на Съсекс в ново видео в

Инстаграм призна любовта си към съпруга си, когото тя нарича Х и представи магазина на лайфстайл марката си As ever в Западен Холивуд.

„Да поговорим за момент на затваряне на кръга - обръща се тя в пост към последователите си. - В моя стар дом в Западен Холивуд, с марка, семейство и приятели, които са били част от живота ми толкова дълго... и също така част от любовната ми история с Х, откакто първата ни среща беше в ресторант в SH (Сохо - бел. ред.)."