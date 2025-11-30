"Диригентът почина, репетицията се отменя" - любим виц на маестро Найден Тодоров

С чувство за самоирония маестро Найден Тодоров разказа най-популярният и - по думите му, любим виц на филхармониците в ефира на Би Ти Ви в неделната сутрин:

"Диригентът починал и от администрацията на филхармонията се обаждат на концерт-майстора, че репетицията се отменя. След 5 минути обаче концерт-майсторът звъни там и пита:

- Извинете, ще има ли репетиция?

- Не, диригентът почина.

След още 5 минути музикантът пак се обадил и питал ще има ли репетиция.

- Не! Диригентът почина, нали ви казахме.

- Знам, но ми е толкова приятно да го чувам!"

Като общество не функционираме нормално - по света има над 40 концерт-майстори на най-добрите оркестри, които са българи. Безкрайно добри сме, защо тогава нито един български оркестър не е в топ 100 на света, попита маестрото. Изключителни сме, но сме индивидуалисти, нямаме общи цели, не умеем да работим един с друг в нашето общество, е тъжното заключение на маестрото.

В зала "България" няма откъде да се вкара техника с камиони, от администрацията освободили малко помещения за гримьорни, за оркестъра няма нормални условия - не може без нова концертна зала в столицата на България, убеден е той.

Смисълът от съществуването на Софийската филхармония е да накара хората да се почувстват част от света, тогава и мисленето им ще е друго, казва директорът й. Като бивш служебен министър на културата той установил, че системата не работи против музикантите и останалите творци, просто има много хора, които не разбират нещата или не желаят да правят нищо, освен да си ходят кротко на работа до пенсия. Вярва, че и само като директор на Софийската филхармония може да работи за промяната. Трудно е да намериш верните хора, с които да градиш, но щом ги намериш, нищо не може да ви попречи, казва Найден Тодоров.

Имената, които може да видите в "Карнеги хол" и "Роял Албърт хол" ще бъдат тук през следващите месеци, ще се насладим на най-добрата музика за Коледа, покани той публиката.