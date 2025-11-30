Мария Илиева: Всеки ден ми се налага да укротявам максималиста в себе си

„Всеки ден ми се налага да укротявам максималиста в себе си. Давам си сметка, че живеем във върло динамично време, в което прецизността много често пречи. Предпочитам да съм по-бавна във времето, но със стойностно и категорично присъствие, отколкото да бълвам на всяка цена, за да се чува името ми тук и там". Това каза певицата Мария Илиева пред Мариян Станков – Мон Дьо.

С времето певицата престава да се робува на хорското мнение. Разказва, че някога е искала да се хареса на всички, но вече знае, че хората, които се наслаждават на изкуството ѝ, я намират по естествен път.

„Отказвам да нося тежестта на данък "обществено мнение". Когато бях млада, много исках непременно да се харесам на всички. Днес това не ме интересува. Моето изкуство, моето послание, моята музика събира най-правилните хора за мен", споделя Илиева.

Тя гледа на себе си като на жена, преминала през различни изпитания, които са я изградили. Опитът ѝ я е научил, че периодите на слабост могат да отключат негативност, но именно те са я направили по-силна: "Научих колко жестоки могат да са хора, които дори не те познават. Научих как да си калявам волята, търпението, егото".

Първите дни на слава

Началото на кариерата ѝ е белязано от успеха на първия ѝ сингъл. Певицата описва рязката промяна, настъпила буквално за ден. Въпреки скромните си възможности тогава признанието на феновете ѝ я окрилява.

„Още буквално на първия ден, след като пуснахме първия ми сингъл "Лунен сън", аз се събудих звезда. Дори нямах пари да си купя дрехи. Аз имах няколко чифта дънки, няколко тениски, маратонки и това беше моят гардероб. Но това нямаше никакво значение за хората. Те ме спираха на улиците, плачеха", спомня си Илиева.

Физическата промяна и дисциплината

Певицата преминава през значителна физическа промяна през последните години. След раждането на дъщеря ѝ София тя започва дълъг процес на възстановяване.

„Бях почти 100 килограма, след като родих София. За 4 години свалих около 40. Имах нужда от помощта на лекари, които укротиха моите хормони. Изобщо не е страшно да изгубиш формата си толкова драстично. Всичко е обратимо", споделя тя.

Желанието ѝ да бъде полезна на други хора, преминаващи през подобни трудности, я кара да създаде подкаст. В него тя говори за здраве и дълголетие, опирайки се както на личния си опит, така и на специалисти.

Новият дует с Прея

Навръх рождения си ден певицата ще пусне новия си сингъл „Diva Diva": „Тази песен е много специална. Тя е първият ми видео сингъл, който е дует с жена – Прея. Страхотно си паснахме енергийно, вокално. Ние работихме с нея в съавторство за предишни мои песни. Много съм щастлива, че мога да завърша този цикъл с трети сингъл тази година".

Следващата година Мария Илиева ще отбележи 25 години от началото на соловата си кариера. Тя усеща, че времето е минало бързо, но въпреки промените в индустрията тя не е изгубила желанието да създава музика: Ентусиазмът, енергията, мечтите ми са толкова живи и трепетни, колкото трябва да бъдат, когато започваш".

Според певицата успелите хора често са подложени на критика, а жълтите медии са променили начина, по който обществото гледа на успеха. Въпреки това тя вярва, че стойностният артист остава неподвластен на шума.

„Успелите хора винаги са хулени. Жълтите медии оцапаха моралната среда... Но артистът, когато е стойностен в това, което прави, задава стандарти. Шумът не може да го промени", споделя тя.

Смелостта да направиш първата крачка

Едно от най-смелите решения в кариерата ѝ е да напусне работа и да се отдаде на музиката. Пътят ѝ започва скромно – пред малка публика в читалище..

„Може би най-смелото беше да зарежа кариерата си на застрахователен брокер и да репетирам в едно читалище с първата ми група. Тогава изпълнявахме кавъри пред много малко публика", спомня си Илиева.

В професионалния ѝ път има и периоди на силно обезсърчение. Преди да издаде един от албумите си тя достига до момент, в който се пита дали има смисъл да продължава. Липсата на средства и застоят я карат да се откаже, но подкрепата на близките ѝ я връща обратно: „Бях без пари, нищо не се случваше както трябва. Казах си, че спирам. Щом не се справям, значи не е това моето място. И в момента, в който дадох шанс това да се случи, изведнъж Господ почна да ми помага".

Певицата говори открито за лицемерието в музикалния бизнес, но казва, че успява да го избягва. Според нея силното его пречи на създаването на добра атмосфера, а изкуството се ражда там, където има уважение и взаимопомощ.

„Има лицемерие, разбира се, къде няма. В нашия бизнес имаме много его, то много пречи. Смисленото съдържание се създава в среда на добронамереност, уважение, взаимопомощ и подкрепа", казва тя.

Любовта и доверието

Илиева описва връзката си с Александър като силна и естествена. За нея любовта носи спокойствие, когато е основана на доверие и общи ценности: „Още първият път прекарахме часове заедно. Тази нужда се превърна в една невероятна любов... Огромното доверие и възхищение, което изпитвам всеки ден към него".

Тя признава, че отдава голяма част от времето си на децата, но се стреми към баланс между грижа и дисциплина.

„Единственото ми опасение е да не съм малко по-авторитарна, отколкото е необходимо. Аз съм строга. Много ми се ще да съм уцелила правилната мярка", споделя певицата.