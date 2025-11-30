Носители на десет награди "Грами" с концерт в НДК за Коледа

Take 6 съчетават джаз, госпъл, R&B и поп в едно неповторимо звучене

Носителите на десет награди „Грами" – Take 6, гостуват за първи път у нас. Концертът е на 23 декември в зала 1 на НДК, информират домакините. Събитието е част от „Новогодишен музикален фестивал".

Спектакълът, наречен Christmas Symphony, е с участието на оркестъра на Симфониета-Враца, под палката на маестро Анджело Валори, инфомира БТА.

Формацията Take 6 е носител също на десет награди Dove – за изключителни постижения, награда „Соул Трейн" и имат място в Залата на славата на госпъл музиката.

„Умението им да съчетават джаз, госпъл, R&B и поп в едно неповторимо звучене, с изключително внимание към хармонията и вокалната прецизност, ги превръща в музикално явление, което вдъхновява поколения артисти и вълнува милиони почитатели", коментират организаторите. Take 6 участва в музикални проекти и има признанието на имена като Куинси Джоунс, Джордж Бенсън, Ал Жиро, Стиви Уондър, Рей Чарлз, Ела Фицджералд, Уитни Хюстън.

Историята на групата започва преди 45 години, когато студенти от университета в Хътсвил, Алабама, водени от любовта към музиката, се събират, за да пеят заедно. Талантът и уменията им да издигат вокалната хармония до съвършенство бързо привлича вниманието на публиката и музикалната индустрия. Още с дебютния си албум печелят две награди „Грами" през 1988 г. Седем години след създаването си подписват договор с Reprise Records/Warner Bros. Тогава променят и името си на Take 6. „Това беше игра на думи с джаз стандарта Take 5 и факта, че в групата сме шестима, така че стана Take 6", обяснява основателят на групата – Клод Макнайт.