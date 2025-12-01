Геро става разследващ полицай в криминален сериал

Престъпление, извършено в Рилския манастир, ще трябва да разгадае Герасим Георгиев - Геро в ролята си на разследващ полицай в новия сериал “Дъждът оставя следи”. Снимките вече започнаха. Криминалната поредица ще е с шест епизода и е по едноименния роман на Александър Чобанов. В главните роли са още младата актриса Христина Джурова, Ана Пападопулу, Марин Янев и др.

„Зрителите ще видят една много любопитна история, базирана на реални събития" - казва авторът Александър Чобанов. „Най-много ми хареса именно това, че ще отворим врата към събития, за които не е говорено, а е важно да се знаят", допълни Герасим Георгиев – Геро по Нова тв.

Александър Чобанов е работил още по успешните сериали „Дяволското гърло", „Отдел Издирване", „Майките" и „Под прикритие". Продуцент на новия сериал е Александър Христов, сценаристи са Владислав Тинчев и Лило Петров, а Кристина Грозева и Петър Вълчанов са режисьори. Музиката е дело на маестро Максим Ешкенази.