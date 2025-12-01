Щрак под елхата! Коледният ни конкурс се завръща

Най-хубавите кадри ще бъдат публикувани на

страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg

Остават точно 24 дни до Коледа! А щом настъпи време за красивите коледни елхи, цветните лампички и празничното настроение, традиционният конкурс на “24 часа” се завръща!

И тази година, преди да сме обявили “Дете под елхата”, вече получихме снимки на вашите малчугани до празничната украса. Първа в конкурса се включва 4-годишната Доника, която в очакване на светлите празници се радва на красивата елха в центъра на Сандански. Момиченцето е от София и още миналия месец написало своето писмо до Дядо Коледа

Първа в конкурса се включва 4-годишната Доника, която в очакване на светлите празници се радва на красивата елха в центъра на Сандански. Момиченцето е от София и още миналия месец написало своето писмо до Дядо Коледа. Украсило го само със своя рисунка, написало и името си на него. Сега вече няма търпение да направят коледната декорация вкъщи и да запали лампичките на елхата в хола.

Петър Никифоров от София, който е на 4 години и 9 месеца, също няма търпение за празника и вече е пратил писмото до добрия старец, в което си пожелава кола и някои други подаръци. “Пепи участва всяка година във вашия конкурс и с голямо вълнение очаква отново да се види във вестника. Пожелава много здраве и весели празници на всички!”, ни пише Антония Никифорова, която изпраща хубавата снимка на Петър.

Ако вие още не сте украсили у дома, побързайте! Изпратете ни снимки, а ние ще запечатаме празничните усмивки и емоциите на малчуганите в страниците на вестника и на 24chasa.bg.

Очакваме кадрите на имейл [email protected]. Напишете ни възраст, откъде сте, какво си пожелава вашето дете за Коледа и какво обича да прави.