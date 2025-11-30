ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ансамбъл "Пирин" вдига на крака публиката в Лондон, всички се хванаха на хоро

Тони Маскръчка

Концерт на в Лондон на Ансамбъл „Пирин". СНИМКА: Архив

Ансамбъл „Пирин" изнесе впечатляващ концерт в лондонската зала Dominion Centre, който премина при изключителен успех и силна емоция сред зрителите.

Събитието събра предимно българска публика, която многократно аплодира изпълненията и превърна вечерта в празник на родния фолклор.

Ансамбълът гостува в британската столица по покана на българин, живеещ там, като представи най-новия си спектакъл „Благодат".

Програмата включва подбор от произведения на доайените на ансамбъла, сред които Кирил Стефанов, както и нови творби на съвременни хореографи и композитори – Мирослав Димитров, Венета Ценова, Марек Дяков и Латинка Костова.

В края на концерта директорът и главен художествен ръководител Мирослав Димитров заяви, че ансамбълът е дошъл в Лондон „да дари благост на душите на сънародниците", а реакцията на публиката показа, че това послание е намерило отклик.

Кулминация на вечерта настъпи, когато цялата зала, поведена от танцьорите, се хвана на дълго българско хоро. Събитието се превърна в символ на единство, емоция и силната връзка на българската диаспора с родните традиции.

С концерта си в Лондон Ансамбъл „Пирин" още веднъж утвърди мястото си сред водещите културни посланици на България по света.

