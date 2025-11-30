Продадоха смятана за изчезнала картина на Рубенс за 2,3 млн. евро на търг във Версай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Смятана доскоро за изчезнала картина на Рубенс бе продадена за 2,3 млн. евро на търг във Версай.

Картината на фламандския художник от 17-ти век Петер Паул Рубенс е открита наскоро в частно имение в Париж.

Тя е озаглавена „Христос на кръста" и изобразява образ на Иисус Христос, прикован на кръста, с изглед към Голгота и град Йерусалим на заден план.

Смятало се е, че „Христос на кръста" е изчезнала през 1613 година, но тя е останала в семейството на художника Уилям Бугро в неговото ателие в Париж, съобщава БНТ. След това картината се озовава във владение на собственик на имение в столицата. Там аукционерът Жан-Пиер Осена по-късно я забелязва по време на разпродажба на произведения на изкуството в имота.

Роден през 1577 година, Рубенс е една от водещите фигури на бароковото движение, най-известен с използването на религиозни и митологични теми в своите произведения.