ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папа Лъв XIV: Създаването на палестинска държава е...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21818333 www.24chasa.bg

Продадоха смятана за изчезнала картина на Рубенс за 2,3 млн. евро на търг във Версай

1208
Петер Паул Рубенс Снимка: Уикипедия

Смятана доскоро за изчезнала картина на Рубенс бе продадена за 2,3 млн. евро на търг във Версай. 

Картината на фламандския художник от 17-ти век Петер Паул Рубенс е открита наскоро в частно имение в Париж.

Тя е озаглавена „Христос на кръста" и изобразява образ на Иисус Христос, прикован на кръста, с изглед към Голгота и град Йерусалим на заден план.

Смятало се е, че „Христос на кръста" е изчезнала през 1613 година, но тя е останала в семейството на художника Уилям Бугро в неговото ателие в Париж, съобщава БНТ. След това картината се озовава във владение на собственик на имение в столицата. Там аукционерът Жан-Пиер Осена по-късно я забелязва по време на разпродажба на произведения на изкуството в имота.

Роден през 1577 година, Рубенс е една от водещите фигури на бароковото движение, най-известен с използването на религиозни и митологични теми в своите произведения.

Петер Паул Рубенс Снимка: Уикипедия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България