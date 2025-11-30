MTV ще закрие повечето от международните си канали

Музикалната телевизионна верига MTV ще сложи край на повечето от международните си канали, предаде АФП, цитирана от БТА.

През 1981 г. тя постави началото на нова ера в поп културата, като стартира с клип към песен с многозначително заглавие Video Killed the Radio Star („Видеото уби радиозвездата"). Повече от четири десетилетия по-късно каналът, който вече е собственост на гиганта Paramount Skydance и се сблъсква с жестоката конкуренция на стрийминг платформите, „ТикТок" (TikTok) и „Ютуб" (Youtube), се готви да изключи повечето от своите международни канали.

MTV Music, MTV Hits и музикалните програми от 80-те и 90-те години ще бъдат закрити във Великобритания и други европейски страни в следващите месеци, съобщиха за AФП източници от Paramount. Според няколко медии тези канали ще престанат да излъчват в края на годината във Франция, Германия, Полша, Австралия и Бразилия.

Някои от музикални канали на MTV ще продължат да се излъчват в САЩ, а водещият канал MTV HD ще остане достъпен във Великобритания, но с акцент върху развлеченията, а не върху музиката, допълва АФП.

За много почитатели и бивши водещи на MTV, която в разцвета на телевизията имаше десетки милиони зрители – това е краят на една епоха. Всичко, което правеше MTV културно „революционен" канал, вече не съществува, каза за АФП Кърсти Феърклоф, професор в „Манчестър метрополитън юнивърсити".

Развитието на стрийминг услугите, „ТикТок" и „Ютуб" „напълно промени начина, по който взаимодействаме с музиката и изображенията", отбеляза тя. Според нея публиката вече иска „незабавност" и „интерактивност", което видеоклиповете от телевизионния екран не могат да предложат.

Джеймс Хайман, който режисирал и продуцирал предавания за MTV Europe през 90-те години на миналия век, признава, че каналът е изградил успехите си в епоха, когато интернет все още беше в зародиш. „Беше вълнуващо, защото това беше практически всичко, което хората имаха", казва той пред AФП.

Хайман, заедно с нидерландската водеща Симон Ейнджъл, беше ключова фигура в Party Zone – предаване за културата на нощните клубове и тогава все още нововъзникващите музикални стилове като техно, хаус и транс, припомня осведомителната агенция. И двамата напуснаха телевизията в началото на века, когато MTV Europe беше разделена на регионални канали и се преориентира към риалити предавания.

Според Ейнджъл упадъкът на MTV започва с отдалечаването й от оригиналното и авангардно музикално съдържание, което е от съществено значение за появата на нови артисти. „В началото MTV Europe не се стремеше само към печалба", разказа тя. „Именно идеята за експериментиране правеше канала толкова вълнуващ".

По данни на британската организация за измерване на аудиторията BARB MTV Music достига само 1,3 милиона британски домакинства през юли 2025 г., спрямо над 10 милиона за каналите MTV във Великобритания и Ирландия през 2001 г., информира АФП.

„В акронима MTV „М" означаваше музика, а тя изчезна", е мнението на Хайман, който пази VHS касети с предаванията, които е продуцирал за Party Zone.

Закриването на каналите в много страни „определено бележи края на една епоха в начина, по който възприемаме музиката както визуално, така и културно, защото MTV наистина промени фундаментално поп музиката", каза Кърсти Феърклоф.

„MTV беше толкова влиятелна, че определяше културата на младите хора", подчерта и Джеймс Хайман, припомняйки въздействието ѝ върху модата, киното и музиката във Великобритания и Европа.

След моментите, които ще останат в историята, ка премиерата на музикалния клип към хита Thriller на Майкъл Джексън и изпълнението на Мадона на Like a Virgin по време на церемонията по връчването на наградите MTV Video Music Awards (VMA) през 1984 г., отбеляза АФП.

След обявяването на предстоящото закриване на музикалните канали, Хайман и Ейнджъл призовават Paramount да направи архивите си достъпни за публиката. Публика, която според тях все още иска да гледа MTV, допълва АФП.