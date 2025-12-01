Георги Милков ще представи в Шумен новата си книга „Носорог в банята”

Журналистът и пътешественик Георги Милков ще представи днес в Регионалната библиотека (РБ) „Стилиян Чилингиров” в Шумен новата си книга „Носорог в банята”. Събитието е със свободен вход, съобщиха от библиотеката.

Георги Милков е международен репортер и военен кореспондент на в. „24 часа“; главен редактор и автор в сп. GEO и водещ в предаването „Религията днес“ по БНТ 1. Владее английски и арабски език. Роден е във Видин. Завършил е журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, след което години наред е пътувал по целия свят, за да отразява отблизо работата на българските външни министри, добавиха от РБ „Стилиян Чилингиров”.

През 2000–2007 г. е специален пратеник в Либия по случая със СПИН делото и замесените в него български медици, а междувременно е и военен кореспондент в Афганистан по време на офанзивата срещу талибаните през 2001 и в Ирак през 2003–2004 г. През годините, освен в Близкия изток, Георги Милков отразява регионалните конфликти и в други горещи точки на Земята, включително на Корейския полуостров и в Западна Сахара. Освен по работа, пътува в Азия, Африка и Латинска Америка и като запален пътешественик. Пътува по света само с ръчен багаж, а най-голямото богатство, с което се прибира след всяко пътуване у дома, са срещите и историите, които го застигат по пътя и за които колоритно разказва в своите книги – превърналата се в бестселър от момента на издаването си през 2023 г. „Истории от ръчния багаж“ и най-новата – „Носорог в банята“, допълниха от шуменската библиотека.

"Шеговитото заглавие „Носорог в банята“ е вдъхновено от реална случка в Ботсвана от лятото на 2013 г., когато Георги Милков е участник, а впоследствие и победител в риалити предаването „Африка: Звездите сигурно са полудели“, но заедно с това, по думите на автора, е и чудесна метафора за „най-неочакваното, което животът ни поднася, докато опитваме да убедим себе си, че всичко ни е ясно и държим нещата под контрол“. Подобно на „Истории от ръчния багаж“, и втората книга на Георги Милков – „Носорог в банята“, представя някои от най-невероятните истории, премеждия и срещи на своя автор по време на многобройните му пътешествия по света, онагледени с любопитни снимки и неподражаемо разказани с голяма доза хумор и с така характерната за Георги Милков философска нагласа към изненадите, които животът понякога поднася", посочват от РБ „Стилиян Чилингиров”.