Ще внесем в Общинския съвет предложение за подновяване на споразумението за побратимяване с гр. Херсон, Украйна. Вследствие на военните действия там част от архивите, включително и документи, подписани преди 1962 г., не са запазени. Н. Пр. г-жа Олеся Илашчук, извънреден и пълномощен посланик на Украйна в България, официално предостави на общинската администрация документ за възстановяване на отношенията.

Това посочи кметът на община Шумен проф. Христо Христов по време на откриването на фотоизложба „Украински народни носии" в Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“ на 28 ноември.

Извънредният и пълномощен посланик на Украйна в България Н. Пр. г-жа Олеся Илашчук подчерта пред присъстващите, че изложбата представя историята на украинските шевици от различни райони и периоди. Тя изказа благодарност към ръководството на библиотеката и към Община Шумен за съдействието.

Тези снимки ни напомнят, че сме част от по-широк свят, в който културните традиции често се преплитат – включително и между украинския и българския народ, посочи тя. Посланикът дари на библиотеката десетки книги за деца и възрастни.

Инж. Красимир Минчев, бивш посланик на България в Украйна, също направи дарение от личната си библиотека. Изложбата е била представяна в София, Пловдив и Бургас, а от 28 ноември може да бъде разгледана и в Шумен.

По-рано през деня, 28 ноември, кметът проф. Христов проведе среща в Община Шумен с Н. Пр. г-жа Олеся Илашчук, г-жа Анна Тертична – съветник и заместник-ръководител на мисията, и Станислав Ковал – втори секретар. На срещата присъстваха и инж. Красимир Минчев, доц. Красимира Колева и заместник-кметовете Даниела Савчева и инж. Андреан Ваньов.

Проф. Христов представи природните и историческите забележителности на общината – първата българска столица Плиска, Двора на кирилицата, Мадарския конник, златното съкровище от Велики Преслав, Шуменската крепост, Шуменското плато и Паметника „Създатели на българската държава“, който отбеляза 44 години. Кметът подчерта, че Шумен се развива устойчиво икономически и съобщи за намеренията да бъде изграден Технопарк – научноизследователски център, който липсва в града.

По думите му, градът привлича инвеститори, които оценяват потенциала на региона и все по-често избират не само да развиват бизнеса си тук, но и да се установят да живеят.

Посланик Илашчук посочи, че партньорството между Украйна и България има дълга история, а търговско-икономическите отношения между двете държави са сред най-активните. Тя изрази благодарност за оказаното гостоприемство към около 82 хиляди украински граждани, пребиваващи в България със статут на временна закрила.

По време на срещата кметът беше поканен да присъства на Втория българо-украински бизнес форум, който ще се проведе през 2026 г. във Варна.